El valor de la vida

No puedo dormir. En el momento que escribo esta carta estoy tumbada en la habitación F411 del Hospital Álvaro Cunqueiro. Es miércoles 14 de agosto por la noche, llegué aquí el pasado lunes al mediodía y es aún ahora que mi cuerpo y mi mente han encontrado el momento para llorar, llorar y llorar, y aliviar todo lo vivido en estos dos días. La mañana del 12 de agosto yo cumplía 35 semanas de embarazo y fui a visitar a mi abuela a la residencia Stella Maris. Yo estaba feliz y tranquila.

En las ecografías de alto riesgo me habían informado de que me programarían una cesárea a finales de mes ya que el parto natural no era posible pues la placenta impedía la salida de mi bebé. Esa mañana del 12 de agosto mi tranquilidad se acabó de repente cuando empiezo a sangrar abundantemente y pido ayuda a las enfermeras de la residencia que me asisten inmediatamente mientras llaman a la ambulancia. Esta llegó enseguida. Durante el viaje al Cunqueiro recuerdo el pánico a que mi hija dejara de moverse en mi vientre, o a que yo perdiera demasiada sangre. Las dos estábamos en riesgo de muerte. Sentí un cansancio enorme, y escuché a la mujer que me acompañaba en la ambulancia gritar “Alberto, ¡Métele caña!” En minutos llegaba sana y salva a las urgencias del hospital. Yo seguía perdiendo sangre. Me subieron rápidamente a la 4° planta y allí todo profesional que había dejó lo que estaba haciendo al ver la situación que les venía encima.

El Doctor Antón Gómez Mosquera empezó a dirigir a todo su equipo de hombres y mujeres. Recuerdo muchas mujeres. Se movían rápidamente para ponerme varias vías mientras él me hacía una ecografía. Recuerdo su voz agitada diciendo “¡Cruzar y reservar, cruzar y reservar! ¡Ponedle eparina!” Y no sé qué otras más cosas se dijeron en aquella sala. Pero las frases que no olvidaré fueron “Latido y movimientos fetales positivos, líquido amniótico normal. Tenemos tiempo”. En ese momento me calmé, pero todo el equipo siguió actuando lo más rápido que podían, a la vez que me miraban y calmaban, a veces mientras me daban la mano. En poco tiempo (no sé cuánto) me llevaron a quirófano, sacaron a mi hija y me la mostraron. La pediatra la asistió inmediatamente mientras otras ginecólogas, enfermeras y matrona continuaban haciendo su trabajo conmigo.

El trato fue exquisito en todo momento, igual que después en REA, o en la UCI de neonatos, o como aquí en esta habitación. Solo puedo dar gracias por salvarnos la vida y por seguir cuidándonos tanto tiempo como sea necesario. Mi hija va mejorando poco a poco y con ella yo también. En unos días nos iremos a casa y todo esto habrá pasado, pero seguirá vivo en mi mente y mi corazón todos y cada uno de los momentos de vida que nos quedan a las dos. Porque seguimos vivas y es gracias a todos vosotros.