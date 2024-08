No todo el mundo está dispuesto a pelearse en una cola para conseguir una bola de helado. Una bola de helado de caramelo sin cucurucho. Tampoco están dispuestos a luchar por un metro de arena para poner la sombrilla y el picnic de chorizo recalentado. No todo el mundo pasa sus vacaciones en alguno de esos sitios turísticos de la costa arenosa. Donde la botella de agua es oro. Y el agua del grifo es insufrible.

Hay gente que huye de todo este cambalache a lugares recónditos y tranquilos. Lugares como Chandrexa de Queixa, Allariz, Os Ancares... Ríos como el Cabe de Monforte, la montaña do Courel o las montañas de Palencia. Hay quien no sabe que hay montañas en Palencia. Y lagos en lo alto. Donde no hay que pelearse por un bocata. Donde respirar aire puro. Donde tu vida parece infinita. Resulta mucho mejor el alto de una montaña que pelearse por una bola de helado de caramelo en la playa.