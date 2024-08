Desafíos del siglo XXI: la soledad

Este siglo XXI tiene varios desafíos, uno muy importante es la soledad.

El número de personas que viven solas en Galicia pasan de 350.000; ante este dato espeluznante nos podemos hacer varias preguntas:

¿No tienen hijos? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Ocurre en todo el mundo?

Muchos matrimonios no tienen hijos como consecuencia de trabajar los dos y deliberadamente no quieren hijos por motivos del crecimiento personal de las mujeres. Cuando deciden tener hijos ya se les ha pasado el arroz... como me contestó una amiga mía.

¿Es un fenómeno nuevo? Antes las gentes mayores vivían con sus hijos, había muy pocas residencias de mayores y los ancianos preferían vivir con sus familias.

¿Este fenómeno de la soledad es en todo el mundo? Pues sí.

El otro día en la televisión TVE2 vi un reportaje sobre el Japón. Todos tenemos la idea de que Japón es un país ideal pero no es así.

La gente más longeva del mundo está en Japón y en España y dentro de España, Galicia.

En este reportaje de televisión nos hablan de que en Japón no hay suficientes residencias de ancianos para albergarlos y que entonces roban en supermercados y así los meten en la cárcel y de esta forma pueden dormir bajo techo.

El problema es muy grave, la pensión del 80% de los japoneses es de 350 euros y la Seguridad Social está quebrada.

Ante estos datos los españoles podemos comprobar que hay gente que está en peores condiciones que nosotros.

Pero todo esto nos debe llevar a la responsabilidad, nuestras raíces profundas son cristianas y la caridad es la virtud más importante de las virtudes teologales.

Normalmente cuando nos jubilamos estamos medianamente bien y con buenas facultades y debemos de tener una actitud de trabajo y no pasar todo el día jugando al dominó ó de compadreo.

Debemos de preocuparnos de las personas más ancianas o de aquellas que están viviendo en una residencia para que no se sientan solas. Naturalmente esta actitud de sacrificio para dedicar parte de nuestro tiempo a los demás cuesta. Pero mi experiencia personal es que vale la pena sentirse útil y es muy gratificante.

Si hemos hecho algo en la vida el sacrificio habrá sido nuestra divisa y nuestra forma de vida .

Como dice el Evangelio la semilla tiene que morir para dar fruto.

Ánimo pues, hay que seguir peleando para hacer en la medida de lo posible desaparecer esta lacra de este siglo XXI que es la soledad.

*Miembro Club 55