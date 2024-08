Cuando buscamos la definición de ratio en la RAE, aparece lo siguiente: razón (cociente o relación) y para mayor comprensión añade como ejemplo “cuanto menor sea la ratio de alumnos por aula, mayor será la calidad de la enseñanza”. Esta sí que es una buena “razón” para reducir las ratios en las aulas. La situación recientemente vivida en nuestro centro, supresión de una línea y 2 maestros injustamente justificada por cumplir una ratio nos ha hecho reflexionar. Replantearnos el cómo un profesional de la docencia puede tener la capacidad y los recursos para atender (léase este verbo como enseñar, comprender, acoger, escuchar..) a 20 niñas y niños en educación infantil y primaria.

Los últimos acuerdos alcanzados con respecto a las ratios no son suficientes, aunque algunos piensen “menos es nada”. Pero quizás no sepamos lo duro que se hace por ambos lados vivir la experiencia educativa en estas condiciones. Familias que necesitan de una atención continuada que no llega. Docentes que día a día sobresaturados intentan llegar a todos sus alumnos. Y es que, cada una de las diferentes etapas de la educación tiene sus necesidades. Distintas, pero todas ellas esenciales para continuar el crecimiento como personas. Nuestra enseñanza actualmente no es de calidad. Son muchos los cambios que se tienen que llevar a cabo pero pensemos en que las aulas no se pueden convertir en salas de espera y sus alumnos en simples números.