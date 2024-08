A educación é un investimento

Nun día coma hoxe, no que se publican as listas de admitidos/as e excluídos/as das universidades galegas, pregúntome que criterio segue a súa consellería para decidir que un alumno só poida estudar Matemáticas nunha única facultade en toda Galicia. A nota de corte indica claramente que a demanda desta carreira leva anos aumentando. Hoxe, moitas familias vivimos con desesperación a frustración dos nosos fillos e fillas por non poder estudar aquilo que lles apaixoa. Non falo de persoas cun expediente académico mediocre, senón brillante. Porén, 110 prazas e unha única facultade para unha das especialidades máis demandadas é, como mínimo, insuficiente.

Vou ir un pouco máis alá e recordarlle que dentro das súas responsabilidades está a de permitir que os nosos mozos e mozas encamiñen as súas vidas segundo as súas preferencias. Se a demanda nunha carreira é de 300 persoas, poña vostede os medios para que eses 300 estudantes poidan, polo menos, intentalo. A educación non é un gasto, é un investimento ao que non se lle está prestando a atención debida. Infórmese do que demanda esta sociedade que vostedes gobernan e dispoña os medios necesarios.

Pode vostede pensar que son modas, ¿e que se o son? Se os mozos e mozas de hoxe en día queren estudar Matemáticas e non Minas (por poñer un exemplo), mobilice os recursos necesarios e preocúpese de ofertar máis prazas naquelas áreas que se demandan. O dinamismo na educación é fundamental para xerar sociedades do futuro, e a universidade non pode ser un ente inmóbil que evolucione anos despois do que se lle solicita. Espero que estas palabras sirvan para reflexionar e, sobre todo, para actuar en consecuencia. Os e as estudantes de Galicia merecen ter a oportunidade de estudar o que lles apaixoa sen ter que enfrontarse a limitacións inxustas.