Las vacaciones importantes para niños, adolescentes y mayores son en verano. Los que estamos jubilados tenemos vacaciones todo el año.

A mí me hace recordar mis años de juventud, tenía quince años y en verano mis amigos de mi pueblo natal, Redondela, se iban a la playa de Cesantes y se pasaban allí todo el día. Yo tenía que estar a las ocho de la mañana en la fábrica de camisas de mi padre, José Regojo Rodríguez. Mi trabajo en la camisería empezó mucho antes, cuando solamente tenía siete años y me preguntaréis: ¿qué puede hacer un niño a los siete años...? Contaba botones y hacía unos paquetitos de 24 botones que después las empleadas se llevaban a casa y cosían a mano en los puños de la camisa. Estamos hablando de finales de los años cuarenta del siglo pasado.

A mis quince años, en vacaciones de verano, mi padre me ponía un coche con chófer y pasaba un mes vendiendo camisas por Galicia, Asturias y el País Vasco. Los clientes me recibían muy bien y creo que al verme tan joven me hacían buenos pedidos. Yo recibía una comisión por ventas y me sentía un afortunado.

El problema de las vacaciones de los adolescentes es un desafío de hoy y de siempre.

Lo que es un error grave es que nuestros hijos o nietos se pasen el verano ociosos haciendo el vago.

A mis hijos, porque podía, los mandé a Irlanda o a Canadá a aprender inglés durante un mes y medio varios veranos y la verdad es que consiguieron un nivel de inglés aceptable que les ha servido para su desarrollo profesional.

Me diréis que no todo el mundo puede económicamente hacer esto, estoy de acuerdo, pero hay muchas soluciones, que es lo que hacen en el país más rico del mundo que es EE UU de América. Trabajan de camareros, en la construcción, o de dependientes durante el verano para poder viajar a Europa.

Nuestros hijos o nietos pueden trabajar de camareros y de otros oficios que tanto están faltando en el mercado para poder ganar un dinero y poder salir al extranjero y aprender bien el inglés.

Con el inglés y el castellano te defiendes en todo el mundo.

Cuando era joven no teníamos más universidad que la de Santiago de Compostela y para estudiar Arquitectura o Ingeniería Superior había que salir fuera de Galicia. Hoy tenemos la universidad a pocos kilómetros de nuestro hogar, lo tenemos más fácil.

Aprovecho para reafirmarme en que en este país tenemos la equivocación de hacer a nuestros hijos universitarios para que terminen, algunos, de telefonistas.

Hay una FP de grado medio y superior con la que consiguen empleo antes de terminar su formación.

Tenemos que educar en la filosofía del esfuerzo para que adquieran hábitos que les harán triunfar en la vida.

Lo dicho, las vacaciones de verano son una oportunidad para todos.

*Miembro del Club 55