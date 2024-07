Moitos coñecemos e identificámonos con esas señoras de mandil de corpo completo sen mangas a cadros ou listaxes diminutos; un deseño galaico-universal. As batas.

Hai que engadir un novo concepto según a definición da nova alcaldía de Cangas do Morrazo, a saber: “la señora del carrito “.

Este concepto vai máis aló do uso do “carrito” e parello a “pormisgüevismo”… porque, mira por onde, camiños veciñais e adicados ao agro convértense en peoniles para favorecer “el cardio” dos veciños do casco urbano de Cangas e as “señoras do carrito” de Coiro; os primeiros que deben e teñen que aguantar o mal estado do centro da vila a cotío e as segundas que, perdóneme a alcaldía de Cangas, vense reducidas a semellante definición… en política a linguaxe e moi importante.

Falamos do camiño de Reboredo ou Pedra Choca, aínda por determinar o seu derradeiro nome.

Segundo a info que apareceu na prensa, meses hai, o camiño vai ser modificado para que ciclistas e peóns poidan exercitar o seu corazón maltreito por la mesma vila onde moran e que as “señoras del carrito” poidan pasar.

Propietarios dos terreos lindantes co camiño amosamos preferencia por limpeza, atención ao botellón e vixiancia porque no camiño de Reboredo ou Pedra Choca, hai drogas, danos por vandalismo nocturno entre outros ruídos e peores actividades sen control de ningún tipo.

E non, non cremos que a peonalización do camiño resolva, senón que empeore, o que a veciñanza leva aguantado.

Non se pode actuar en democracia segundo impulsos puntuáis. Hai que contar cos/as implicados/as.