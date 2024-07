Rafael Louzán: mi rectificación y mis disculpas

El día 23, FARO DE VIGO me publicó en Tribuna Libre un artículo donde no le dejaba a usted en buen lugar ni en su papel de político ni como presidente de la Federación Gallega en relación a la no adjudicación a Vigo de la sede del Mundial de fútbol de 2030.

Si algo detesto en cualquier persona y, me incluyo, es realizar juicios de valor injustos, que pueden afectar al honor de las personas y su desempeño profesional. No me duelen prendas en tratar de “desfacer” el entuerto, no por considerarme sabio en mi rectificación, sino por un principio ético y moral, que mis padres me transmitieron.

Usted me ha llamado hoy, día 24, en un tono correcto, aportándome suficiente información, para darme cuenta de que he cometido un error de valoración. Sus formas durante la conversación, lejos de ser agrias, han sido del todo correctas y educadas, incluso afectuosas y coloquiales, terminando nuestra charla, profusa en datos clarificadores, que no pueden tener más consecuencia, por mi parte, que enmendar ese artículo y, de paso, disculparme con usted. Sé cuando debo aceptar una lección de conducta y usted me la ha proporcionado. En efecto y, lo he constatado, usted siendo presidente de la Diputación de Pontevedra se involucró en la reforma de Balaídos y, en cuanto a la candidatura de Vigo para sede del Mundial, ha demostrado poner de su parte para que Vigo no quedara fuera de la ecuación. Si, hoy, Vigo no consta entre las sedes seleccionadas, no ha sido por su gestión, sino por criterios estrictamente técnicos y de sostenibilidad, muy bien explicados por usted, aportándome datos fiables. Por tanto, en lo que a usted respecta, me retracto plenamente de todos los adjetivos que le dediqué, pidiéndole públicamente disculpas, ya que público fue mi artículo de opinión.

Por último, el único ruego que le transmito es que dentro de sus posibilidades eche el resto por tratar de defender, si ello es posible, la candidatura de Vigo para ser sede del Mundial.

Un saludo afectuoso.