Volveremos a vernos

A menudo nos encontramos circunstancias en nuestras vidas diferentes a las que consideramos ideales.

Estas nos afectan en base a una tabla de valores que se forma inconscientemente en nuestra cabeza.

El fallecimiento de un compañero como tú pone patas arriba todas nuestras tablas, incluso la de aquellos que no han tenido la suerte de conocerte.

Me niego a pensar que una pérdida como la tuya pasará, así, sin más. Has hecho desaparecer problemas de mi tabla, y otras las has convertido en insignificantes.

No te preocupes por nosotros, pasaremos esta “resaca”, te extrañaremos, volveremos a reír, incluso recordándote, que paradoja...

Pero ten clara una cosa, sin quererlo, has estampado una dosis de realidad entre nosotros que tardaremos en olvidar.

¡Que la tierra te sea leve Quintana!