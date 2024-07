Un gran triunfo agusanado por los políticos

Ahora, le ha tocado el turno a Carvajal: un jugador de la Selección Española, ejemplar como deportista, como compañero, como uno de los mejores laterales derechos del planeta fútbol y de una discreción ante las cámaras sin discusión.

¿Cuál ha sido su pecado? Parafraseando terminología de tiempos pretéritos durante la dictadura, su pecado, es no ser “afecto a la figura del presidente del Gobierno”.

¿Agravió tal vez de palabra u obra al Sr. Sánchez? ¿Dejó de estrechar la mano del presidente? No se aprecia en el breve pasamanos ningún gesto hostil, solo que no le miró con empatía ni sin ella. Cumplió con el protocolo, obligado al parecer, de visitar Moncloa y Zarzuela y, en su pleno derecho de expresión (en este caso facial), mostró una clara preferencia con el rey e indiferencia con el Sr. Sánchez.

Han ardido las tertulias y, algunas señorías, han acuñado todo tipo de insultos. A saber: facha, indecoroso, poco viril, maleducado, etc. A esto han añadido la amistad o sintonía del jugador con Abascal, como un lunar que empaña una trayectoria deportiva y personal ejemplar. Hay que j… (orobarse).

Suelo leer diferentes periódicos y escuchar tertulias de todo tipo e ideología. Curioso, quienes se están cebando en Carvajal no dicen ni media palabra de los insultos desde un sector de radicales vascos a Oyarzabal, Merino y Zubimendi. Las pintadas con la palabra “traidor”, lo extemporáneo de las declaraciones de Otegui (supongo que por un respeto a su libertad de expresión no extensivo a Carvajal) y al postureo del presidente del Gobierno en su recepción a la Selección, dando la espalda a los jugadores y seleccionador, verdaderos artífices de un triunfo, que en 90 minutos ha hecho más por la vertebración de este país que gran parte de sus señorías.

No soy monárquico, pero debo reconocer que el papel del rey y de la Casa Real en el pasado evento deportivo ha sido un ejemplo para todos. Cercanía, humildad y saber estar. Discreción y euforia no contenida ante la victoria, en el más puro estilo de Sandro Pertini en el Mundial de España, que Italia ganó. Como colofón, el magnífico comportamiento de la afición española en Alemania, la alegría desbordada en Madrid, Barcelona, Mataró, Bilbao y muchos otros lugares de España. Esas imágenes hablan de una sociedad diversa, a la que solo falta un ensamblaje positivo y no atomizador. A un discurso de respeto y unidad, a un proyecto común. La Selección y otras figuras del deporte como Nadal, Alcaraz, Gasol, etc., dan muestras del enorme potencial de este país cuando se lo propone y es capaz de salir del bucle disgregador.

Han sido unos días donde España entera ha vibrado con sus deportistas. Déjenlos tranquilos, señorías, son un espejo donde muchos de ustedes deberían mirarse. Aunque muchos lo quebrarían.