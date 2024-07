Dos por uno

España explotó de alegría este 14 de julio ganando en Wimbledon el trofeo más prestigioso del tenis mundial. Ganó Alcaraz al legendario Djokovic, por segunda vez, este apreciado trofeo. Djokovic definió el juego de Carlos Alcaraz como de fantástico. Con 21 años tenemos el relevo del gran Rafa Nadal.

Todos esperábamos el encuentro que a las nueve de la noche disputaba la selección de fútbol española con la inglesa. Tenemos que reconocer que el fútbol es el deporte rey.

Luis de la Fuente, riojano de Haro que se marchó pronto a Bilbao para jugar en el Athletic de carrilero izquierdo yendo a Sevilla en sus últimos andares como jugador de futbol, confiesa ser un católico practicante y manifestó su deseo de ir a misa los domingos. A mí me impactó cuando en los partidos como seleccionador y entrenador en los campos donde juega hace la señal de la cruz y toca el césped del campo.

Luis de la Fuente no es ningún aprendiz, viene avalado por haber ganado los títulos de campeón con la sub-19 y la sub-21. Lo tenía claro, que no incorporaría a ningún jugador tóxico en la selección, sus jugadores no tenían que ser necesariamente ni del Real Madrid ni del Barcelona y escogió casi niños como Nico Williams y Lamine Yamal, este último cumplió 17 años el día de la final.

De lo que estoy convencido es de que en la vida, para hacer bien las cosas, hay que basarse en el esfuerzo y la experiencia. No ocurre con Pedro Sánchez, que llegó a la Moncloa sin experiencia de haber sido presidente de ninguna autonomía y se le ve el plumero y víctima del egocentrismo enfermizo vende a su padre con tal de dormir en la Moncloa. Pactó con los herederos de ETA que tienen que aclarar más de cien crímenes.

Sánchez se salta a la torera lo más grande de nuestra Constitución del 78: la unidad de España. Menos mal que tenemos a la monarquía, Felipe VI estaba con la selección y estaba en Berlín, allí acompañó a los jugadores eufóricos alzando la copa de los ganadores. La princesa heredera hizo sus pinitos diplomáticos visitando Lisboa, siendo recibida por su presidente de la República, Rebelo, católico practicante, que le otorgó la máxima condecoración portuguesa: la Cruz de Cristo. Para orgullo de España, el vigués De la Puente fue subcampeón del campeonato de tenis en silla de ruedas.

Final apoteósico: Rodri, el “MVP” del torneo; Lamine, el mejor joven, y Nico Williams, la figura de la final.

Tiempos para la esperanza. Hay que ayudar a los matrimonios jóvenes para que pierdan el miedo a tener bebés, por lo menos tres. España es un país casi despoblado, con 48 millones de habitantes no vamos a ningún lado, ahí está el Reino Unido con 80 millones, Alemania con casi 100 millones y una superficie la mitad de España, Italia, con 80 millones, se ve que hay mucho recorrido.

Las cosas pueden cambiar y cambiarán.

*Miembro del Club 55