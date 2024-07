En época de cría, no molestar

Lo dijo el presidente de la Federación Gallega de Caza, que además de cazador, también es ecologista (así salió publicado en revista cinegética “Club de Caza”). Don Luis Eusebio Fidalgo es pro época de cría: es lógico, de sentido común. Pero no solo cervatillos, corzos y demás. También los jabalíes. Pero esto último en Galicia no sucede. En nuestra comunidad autónoma, donde el Sr. Fidalgo es presidente de la Federación, se cazan jabalíes fuera de su época, es decir, se pueden cazar en cualquier mes del año, bajo el paragüas de “emergencia cinegética”, como si estos animales viniesen de otro planeta a invadirnos. En septiembre de 2023 y hasta finales de febrero de este año, se permitió la caza sin límite en 248 municipios. Durante los meses de noviembre, diciembre y enero, las hembras en edad de cría, se encuentran en celo y preñadas. En febrero ya muchas están paridas. También es cierto que muchas jabalinas crían en cualquier época del año.

Llama la atención que el presidente de la federación no recomendase a las responsables de la Consellería de Medio Ambiente y de la Dirección Xeral de Patrimonio, que hay que respetar la época de cría y no convertir a las crías en pasto de perros. Este señor, ¿no decía que era ecologista? El ecologismo no es incompatible con la caza. El salvajismo sí lo es. Otro tema aparte es que no se permite la caza de jabalíes en las modalidades de al salto y en mano. Lo más grave es que los propios responsables de la Federación, representantes de los cazadores ante la Xunta de Galicia, aconsejaron a las responsables políticas que no se permitan dichas modalidades. Pero eso sí, en nombre de la emergencia, fuego a discreción, da igual que sean machos, hembras preñadas o paridas, crías... todo vale, sin límite. Vaya caza de control. Esos representantes de cazadores tampoco abrían la boca cuando se cazaban zorros fuera de temporada, en época de celo y de cría, bajo el “paragüillas” de campeonatos. Eso era para el control según la federación.

En Galicia necesitamos en estos cargos a gente preparada, que hagan las cosas con sentido común. Hay que respetar la época de máxima sensibilidad animal. El regulamiento y el equilibrio de la fauna salvaje pasa por cazar en todas las modalidades sobre todas las especies cazables, en la época que toca, de día, desde que nace el sol hasta que se oculta. Así fue toda la vida.