Quizá tengamos que darle las gracias al palacio de la Moncloa, porque el “caso Begoña”, el “caso Koldo”, el “caso del hermanísimo”, etc., nos está permitiendo ver todos los partidos de la Eurocopa, nada menos que tres diarios, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Todos pagados por RTVE, o sea, con dinero de todos. Así es como las dictaduras distraen a sus súbditos para que no piensen, porque pensar en quienes nos gobiernan es un vicio a evitar. Lo peor es que Moncloa nos toma por tontos, pero me preocupa más que pueda tener razón: “pan y circo” y que me sigan votando.