La opinión de Mbappé

No entiendo los que dicen que los futbolistas no deben de dar su opinión política y no les parece mal que lo haga un actor, cantante, torero, chapista… Cada uno además de ser un profesional en lo suyo es una persona y algunos tienen opinión política, todos tienen derecho a manifestarla si lo consideran oportuno.

Por mi parte opino que si la ultraderecha avanza en Europa es principalmente porque los partidos que gobiernan tradicionalmente no están llevando a sus ciudadanos a una mayor calidad de vida, más bien, la realidad es que todo empeora, a esto le sumamos que en el votante de ultraderecha hay mucho de desinformación, bulos, ignorancia y poca empatía. Es un avance que debe de dar miedo pues vienen decididos a complicarle la vida a muchas personas, especialmente a los mas débiles y marginados.

El freno no es otro que los gobernantes dejaran de favorecer a unos pocos y gobernaran para una mejor calidad de vida de la gran mayoría.