Alá polo século XIX o poeta español Bécquer, un dos románticos máis importantes do mundo, dicía nun esplendoroso dos seus poemas: “Volverán las oscuras golondrinas...”. Eran cousas que non volverían, pero as andoriñas si. Pois agora, nin as andoriñas!

Digo isto, porque estamos metidos xa na primavera cando nos vén visitar estes preciosos e valiosos paxaros e outros máis coma os birrios, que ademais da súa beleza limpan o aire de perniciosos insectos.

As andoriñas, os birrios, os ouriolos, e moitos outros de gran riqueza que nos quixo dar a natureza, estamos acabando con eles. Volverán como antes? Co modo de vida que lle estamos a dar, vai ser que non.

Non volverán tamén a estar limpos os montes para que non poidan arder, nin as augas dos ríos e mares ca inmensa riqueza que nos poden dar. Non volverán as cousas boas que había. Non estamos a ser capaces de conservar. Parece mentira que os que nos chamamos humanos sexamos tan pouco intelixentes baseados na cobiza da calidade de vida mal entendida, invadidos pola comodidade materialista e metidos no “carpe diem” que non nos deixa parar a pensar.

Non sabemos ou non queremos saber corrixir os erros que estamos a cometer para que as cousas estean así. Eu atreveríame a dicir, que a vontade de facer o ben confúndese coa ansia de poder en si mesmo. O egoísmo non deixa traballar a mente na busca do ben común.

Sirvan estas letras de petición a quen lle damos o poder cos nosos votos, non en si mesmo senón no exercicio en beneficio de todos. Salvar a natureza non é unha utopía, é algo que se pode facer levando á práctica as solucións necesarias. Que non se quede a cousa nos bonitos carteis da publicidade.