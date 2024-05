Á vista dunha noticia publicada en prensa que afecta á imaxe pública do centro, a Xunta Directiva da Asociación de Pais e Nais do CPI Arquitecto Palacios e EEI As Dunas de Panxón, reunida en sesión extraordinaria, aprobou por unanimidade emitir o seguinte comunicado.

Expresamos publicamente o apoio e a confianza no profesorado e a dirección do centro, recoñecendo a difícil e importante tarefa que teñen encomendada, e enfatizamos o bo trato recibido polas nosas fillas e fillos. Animándolles a continuar exercendo a súa labor coa profesionalidade e o bo facer sobradamente acreditados ao longo dos anos. Unha ampla maioría de familias da aula aos que se refiren os feitos relatados, trasladou a esta Xunta Directiva o seu firme apoio aos profesores, aportando unha visión dos feitos que, distando moito do relatado na información publicada nos medios, esixe enfatizar especialmente o dereito á presunción de inocencia. Ao mesmo tempo, expresan a súa preocupación pola situación diariamente vivida na aula. Solicitamos que polas autoridades educativas adscríbanse con celeridade os medios especializados precisos para tratar adecuadamente as necesidades especiais, evitando que a preocupación, presión, estrés e consecuentes baixas laborais do profesorado por esta circunstancia, afecte á evolución académica e estabilidade emocional do alumnado. Todo expresado dende a debida cautela que esixe a investigación polos órganos competentes e confiando nun rápido esclarecemento dos feitos.