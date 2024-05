Qué tendrá el móvil de Sánchez

Reconozco mi naturaleza curiosa. Aunque sé que mató al gato, también la considero, como señaló Einstein, más importante que el propio conocimiento. Por eso, cada día me planteo qué secretos podría albergar el móvil del presidente Sánchez.

Se me ocurren innumerables posibilidades, como por ejemplo, una serie de mensajes intercambiados con Ábalos. El último de ellos diría: “Deja las maletas en mi casa. Recuerda, sé fuerte, José Luis. Ah, y dale saludos a Koldo ‘el mudo’, ya me entiendes”. Aunque también puedo imaginar que, en su esencia, el contenido sea tan mundano como el de un adolescente, con una colección de juegos como “Hundir la Flota” para pasar el tiempo con Yolanda Díaz o partidas diarias de “Risk” con Puigdemont y Otegui. “¿Qué te parece si nos das Cataluña y Euskadi y no te damos nada?” “Bueno, me habéis convencido”.

Dentro de su agenda telefónica, estaría el número del psicólogo para tratamientos por acoso escolar que le recomendó Bolaños y también el del terapeuta antiestrés de Óscar Puente. De contacto principal tendría a un tal aaaaaamohamed. Eso sí, debajo del de Silvia Intxaurrondo, a la que llamaría a diario para explicarle lo que tiene que decir cada día.

En cuanto a su galería multimedia, podríamos encontrar unos 1.200 selfies, además de una carpeta titulada: “Los muertos y yo. Cuelgamuros 2024”. Y en cuanto a vídeos, tendría unos 3.000 sobre sí mismo y 4 con su mujer. El resto serían carpetas vacías sobre “Paro juvenil”, “Evolución de la agricultura”, “La vivienda en nuestro país”, “Programa de gobierno” o “Presupuestos generales”, y cosas así, sin importancia. Las únicas que parecen contener algo, son las tituladas “Impuestos 2024” o “Cómo levantar un muro en dos pasos”. Sería mejor que nos dijeran qué contenía, porque si no vamos a seguir imaginando. Y no apunta nada bueno.