Sistema educativo de pandereta

Estase a vivir nunha escola do século pasado querendo sobrevivir co nivel de esixencia e necesidades da sociedade do XXI. Que a escola do século actual non se adapte ás características do alumnado e ás peculiaridades que demanda a sociedade, convértese nun problema.

En primeiro lugar, os alumnos deben proxectarse ou loitar nun espazo que non os motiva, que non desenvolven os seus talentos, nun lugar onde só favorece a memorización de contidos, onde non se aposta pola práctica. Isto convértese nun contexto que só favorece a atención e fixación memorística, causando un efecto túnel no que terminan pasando á parte máis estreita moi poucos alumnos e onde moitísimos, quedan atrás.

En segundo lugar, estas situacións provocan a medio e a longo prazo, graves problemas de tolerancia á frustración, de xestión emocional, de asertividade. A quen realmente lle afecta directamente, é ao alumnado e ao proceso da infancia, que debe de ser un transcurso e unha etapa inmensamente leda.

Unha terceira lectura desta situación, falta que a sociedade e a parte alta do sistema educativo vencellado ao sistema universitario, asocie as carreiras de docencia cuns altos requisitos académicos e altos niveis vocacionais. Tendo determinado que o principal problema que se ten é un sistema educativo ancorado no pasado tentando respirar no contexto do século XXI.

En fin, o problema principal que se ten é que o sistema educativo non rompe o piar ou a raíz dun currículo tan pechado e tan denso e esixente. Por iso é necesario que o paradigma clásico da escola rache desde os cimentos, desde as administracións educativas e crear as bases dun sistema educativo que respecte e abeire as necesidades reais da sociedade occidental.

Para finalizar, resulta fundamental asentar os alicerces de formación aos mestres que eduquen persoas máis competentes, comprometidas e preparadas para a adversidade. Non para asegurar un porvir, senón, para comprometerse co seu futuro e tentar crear unha versión mellorada do mundo tal e como se coñece.