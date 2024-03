Les puedo asegurar que después de pasar más de un mes en el hospital con mi mujer, cinco días en la uci, y algún día entre la vida y la muerte, lo que al final importa no es que si el hospital era público o privado, si tenía concierto con el Sergas o no lo tenía, si disponía de más o menos medios que otro o si las habitaciones estaban decoradas con papel couché o pintadas con fresas. En este caso hemos ido a través del Sergas pero al final lo que aprecias de verdad es la calidad humana, la profesionalidad, el trato recibido y la sensibilidad mostrada no solo con los propios pacientes sino también con sus acompañantes. Hemos tenido la oportunidad de comprobar que en Vigo trabajan esos grandes profesionales, personal médico, de enfermería e incluso personal de limpieza y restauración. Porque lo que importa cuando lo estás pasando mal, es que te cuiden, te den esperanza y te transmitan alegría. Gracias a todo el personal de Povisa, en este caso, por el trato recibido, que hacemos extensibles a todos los profesionales sanitarios que trabajan en el área de Vigo. Porque, aunque no tengáis tantos medios, trabajéis horas extras no retribuidas u os falte personal y estéis agotados, la gran mayoría siempre, siempre, tenéis una sonrisa permanente. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Gracias.