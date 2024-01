Desde que era pequeño me han hablado de la crisis del marinero. Atrás quedan las grandes campañas y los bolsillos llenos. Y las joyerías que curiosamente abrían en cada pueblo costero. El marinero era una persona totalmente normal. Con amplias familias. Su formación era la mar. No tenía por qué saber que, a base de buques factoría, se estaba acabando la pesca en el mundo. Y llegaron las vedas en la pesca de muchas especies y las zonas protegidas. Y la Unión Europea incentiva ahora el desguace de pesqueros nuevos. Y los viejos marineros no tienen relevo. Mientras el precio del gasóleo deja los barcos restantes en puerto. Porque hay sofisticados coches eléctricos para economías pudientes. Pero casi nada se sabe sobre pesqueros eléctricos. Si los marineros no pueden dedicarse a la pesca, tendrán que buscar otro mundo. Y por aquí no hay muchas alternativas legales. No sé muy bien a qué quiere la Unión Europea que se dediquen los marineros. Lo del turismo pesquero no alcanza. Curiosamente parte de la pesca llega a Vigo en un camión procedente de Castletownbere, en Irlanda. Porque allí dan facilidades para que los barcos descarguen en sus puertos. Un poco rocambolesco lo del camión irlandés.