Me gustaría expresar mi preocupación por la subida en el precio del alquiler en Galicia. Si bien no nací en esta comunidad, me siento media gallega porque mi padre sí lo es y me indigna que, como en otras ciudades españolas, el acceso a una vivienda cada vez se dificulte más.

Esta subida del precio del alquiler tiene un impacto negativo, especialmente en los jóvenes y en las familias con pocos recursos. Los jóvenes tienen cada vez más dificultades para encontrar un alquiler asequible que les permita independizarse de sus padres. Esto puede retrasar su acceso al mercado laboral y a la formación. Las familias con pocos recursos también tienen dificultades para pagar el alquiler. Esto puede provocar que tengan que vivir en condiciones de hacinamiento o que tengan que abandonar su hogar. Sin contar con los “malabares” que se tienen que realizar para poder llegar a final del mes pagando un alquiler que cada vez es menos accesible. Pero no solo eso, la subida del precio del alquiler también tiene un impacto negativo en la economía gallega. Al reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, frena el consumo y el crecimiento económico, algo que afecta a nivel general a la ciudadanía en general. Ante esta situación, es necesario tomar medidas para frenar la subida del precio del alquiler. Es urgente que se tomen medidas para frenar esta subida y de esa forma favorecer a las personas y familias con bajos recursos, así como a los jóvenes. Espero que este problema se solucione y que se pueda regular la subida del precio del alquiler para que todos y todas puedan tener una vivienda digna. Mi pregunta es: ¿de qué forma podemos ayudar a que esto no siga pasando?