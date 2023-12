Un día me acerqué a Marín para dar un paseo con una amiga. Ya hace años de aquel momento. El caso es que descubrí una villa que me encantó. Y años después sigo teniendo un vínculo con Marín inquebrantable y que ha ido creciendo. No soy de aquí, soy orensana. Como es bien sabido los orensanos tenemos un vínculo muy arraigado con respecto a nuestra tierra.

Pero yo siempre digo que Marín es mi segunda casa. Marín me ha dado belleza: con sus playas de aguas cristalinas y tranquilas, de arena finísima... Portocelo, Mogor, Aguete... Con sus pequeñas calles por las que me pierdo y observo las casitas de antaño que conviven con las recientes construcciones. Recovecos en los que me encuentro que de repente salgo de un extremo y aparezco en otro que ni me imaginaba (¡Anda! ¡Mira dónde estoy!). Y el pequeño comercio, con originales tiendas en las que comprar desde unos pendientes a un abrigo con un toque diferente. Cada vez que vengo siempre hay actividad. Contemplo la alameda que, a cada día que la recorro, me transmite algo diferente. Hoy casetas navideñas, otro día me apunto a una ruta por los miradores... Marín es mar, es tranquilidad, es crecimiento y progreso. Es puerto, es escuela naval militar, es parque Britz, es tradiciones, fiesta corsaria, Virgen del Carmen...Es tantas instantáneas que se quedan en mi retina... Me encanta ver crecer a Marín: ver que surge un nuevo centro de salud o que pronto habrá un nuevo auditorio. Marín es la elección que he hecho hace años y que ya ocupa un lugar en mi corazón porque cuando llega siempre me acoge y me da tanto... Marín es grande porque lo da todo sin pedirte nada. Marín es “un xeito de ser”.