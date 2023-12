Cuando no nos quede ni un solo grano de arroz de Valencia, pensaremos en el cambio climático. Cuando se escurra la última gota de aceite de los olivares, a lo mejor tomamos medidas. Cuando no haya más tacos de jamón en tu taberna, quizás empieces a comprender. Cuando el cambio climático seque todos los cultivos nos moveremos sin rumbo fijo. No podrás tomar café o cacao para activarte. La sequía se los habrá llevado.

Seguimos desplazándonos en solitario, contaminando y hablando por nuestro tubo de escape. Seguimos comprando cortaúñas de Vietnam que llegan en grandes camiones con humo. Consumimos como si no hubiese otro día. Sobrevivir entre la pandemia y el precio del aceite es complicado. Quizás para esquivar el cambio climático podamos hacer como el alga euglena. Esta curiosa alga por un lado se alimenta como nosotros y por otro lado utiliza la fotosíntesis para elaborar su alimento. Solo tenemos que hacer la fotosíntesis como la euglena para depender del sol. Yo empezaré por ponerme verde. Verde clorofila. Pero como la euglena, también comeremos un buen cocido de vez en cuando.