El otro día, hablando con una persona que conozco, pero con la cual no tengo excesivo trato, le pregunté sin más: “¿Cómo es posible, que entre unos y otros hallamos dejado de queremos, y solo tengamos en mente el hacernos ‘maldades’?”

Su contestación fue tajante. Me comenta: “¿Sabes qué pasa? Que como ya lo tenemos todo, pues queremos seguir teniendo más”. Eso fue lo que me dijo. Como no me esperaba su respuesta, pues me quedé en “shock”.

Estas fiestas de Navidad, en donde la religión está muy presente y las iglesias están llenas, yo creo que es el momento idóneo para la reflexión, empezar a vivir sin crispación, sin descontento y con ilusión,y tirando al cubo de la basura la tan manida culpa porque esto de la “culpa es un sinvivir”.

Estas fiestas de Navidad, para mí y los míos, siempre han sido de una gran ilusión familiar. Pues resulta que ahora me entero que la mayoría de familias están rotas, la unión es inexistente. Me comentan que es un buen número elevado. Yo nunca, en toda mi vida, supe de ninguna familia que no estuviese unida, y todo esto es el triste resultado de una “sociedad anómala”.

Que no hay recuerdos, etc., pero con un resultado realmente tristísimo. No creo que ningún miembro de dichas familias se sienta contento, está claro que una cosa lleva a la otra. Dejemos para siempre la tan manida culpa en el cubo de la basura, y ser muy conscientes de la vida que estamos teniendo y encima sin futuro.

Yo, si la reflexión no es la de todos y la unión no es total, veo que va a ser un tanto complicado; ahora, si todos ponemos nuestro grano de arena, lo que era “La Vida”, volvemos a recuperarla.

Casi, pero casi nadie, quiere vivir de esta manera.

Aprovechemos para reflexionar con la llegada de Jesús. Estamos en uno de los mejores momentos.