Sánchez se salió con la suya y consiguió los suficientes votos para ser reelegido presidente del Gobierno de España.

Es curioso que el día que murió Franco, que fue un 20 de noviembre, coincidió con la muerte de Podemos. En el hemiciclo estaba exultante Yolanda Díaz. Menuda metamorfosis de un alma comunista que pasó de ser una mujer contestataria a ser una mujer bien vestida y bien maquillada.

Yo conocí en los años setenta del pasado siglo a su padre, que era un comunista jefe de Comisiones Obreras en Galicia. Era un hombre duro pero cuando se llegaba a un acuerdo se cumplía; no pasaba esto con la UGT de entonces: los acuerdos con el sindicato socialista eran papel mojado.

El problema de Yolanda Díaz es que es comunista y esto ya no se lleva. Yolanda, que nació de Podemos, es la mujer de confianza del presidente Sánchez. Sánchez salió elegido presidente de Gobierno... ¡pero a qué precio!

Hay que vivir para ver, los socialistas se alinearon con partidos que defienden al capitalismo como son el PNV y Convergencia y Unió.

Todo esto es un dislate y no sé, honradamente, cuánto durará este adefesio. Lo importante en la vida es tener unos principios y defenderlos y no arrimarse al sol que más calienta. España va al revés que los demás países adelantados que tienen posiciones más liberales y ya veis a Italia, Hungría y ahora Argentina. Sánchez ha conseguido ser presidente de gobierno a base de ceder todo, muchos de su partido no están de acuerdo y lo critican en alto.

La amnistía va contra la ley no escrita y la escrita, no se puede derribar al alto poder judicial y decisiones que han tomado hace unos años. Con este panorama, ¿qué seguridad jurídica tendremos?

El tiempo me dará la razón y toda esa sinrazón volverá a su sitio; en la vida hay que ser coherente y el profesor de universidad Pablo Iglesias no puede predicar una cosa y hacer otra. La compra del chalet en Galapagar de un valor cercano al millón de euros lo ha hundido.

Mientras el alcalde, Abel Caballero, ha encendido las luces de Navidad, que han sido todos estos últimos años una referencia para situar a Vigo en el mapa. Este año tendremos menos intensidad pero la vida sigue.

Este mes de noviembre la Iglesia lo dedica al recuerdo de nuestros difuntos y nos refresca las grandes verdades como es la muerte. Este mes que viene de diciembre es el más importante del año: celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret. Yo, desde estas líneas, invito a que aprovechemos el mensaje de Jesucristo, hijo de Dios.

Animo a no desfallecer, las aguas volverán a su cauce y los dislates y los desequilibrios serán corregidos. Las cosas volverán a su punto lógico. España necesita tener un líder al que creamos y sigamos.

*Miembro Club 55