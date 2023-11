Hace ya unos años tuve ocasión de visitar Polonia para asistir a la boda de un buen amigo de Vigo. Viajé con mi familia y unos amigos y, además del evento que se celebró en un enclave excepcional, aprovechamos para visitar algunas ciudades y conocer lugares que tuvieron una impronta peculiar y triste en la historia del ser humano.

La visita al gueto de Varsovia y, sobre todo, al campo de exterminio de Auschwitz, eran obligados para quienes habíamos leído sobre la Segunda Guerra Mundial y la limpieza étnica a la que los nazis sometieron al pueblo judío.

La entrada en el campo de Auschwitz acompañados de un guía que nos ilustró sobre la barbarie humana tuvo como primer impacto el rótulo de la entrada “El trabajo os hará libres” y, luego, tras unas cristaleras, un almacén de zapatos viejos, maletas y otros enseres personales de la pobre gente que iba entrando en aquel escenario de horror.

No soy de lágrima fácil, pero aquellas cristaleras, ilustradas por largas colas de judíos portando maletas y sombreros, me produjo una sensación de tristeza que más que los ojos, que también, me empañaron el alma.

La visita al gueto de Varsovia abundó en el conocimiento de las condiciones infrahumanas a las que los nazis de Hitler y sus carniceros sometieron al pueblo judío, confinándolo en campos de concentración gigantes, con las carencias más elementales de recursos y de humanidad. No descubro nada al afirmar que el pueblo judío ha sido maltratado por la historia, que las sucesivas invasiones de su territorio le han convertido en un pueblo sin Estado, mucho antes de 1948. Griegos, persas, romanos y musulmanes lo han sometido, ocupado y desdibujado territorialmente, obligando a sus gentes a una diáspora que les hizo asentarse en Europa, África, América, etc. No debemos olvidar pues que, previo a su ocupación de parte de Palestina por mandato de la ONU en 1948, los ejércitos musulmanes habían ocupado un territorio donde por muchos años asentaba el Reino de Israel. Dicho todo esto como preámbulo a mi reflexión, dejando sentada mi admiración por la aportación a la ciencia, literatura, artes y avances tecnológicos del pueblo judío a la historia de la humanidad, creo que, por experiencia cruel en sus carnes a lo largo de su historia, no debieran someter al pueblo palestino y su sociedad civil al mismo régimen de crueldad y exterminio que ellos sufrieron. La pinza de la radicalidad ha sometido a los dos pueblos a una guerra que, no debemos olvidar, ha comenzado por la actuación de Hamás.

No habrá paz en Palestina sin un ejercicio de reconciliación de dos pueblos que elimine de la ecuación a los terroristas y a los ultraortodoxos. El bombardeo de la franja de Gaza, por la peculiaridad del terreno, no puede ser selectivo ni preciso y se lleva por delante a una población civil que sigue sufriendo condiciones infrahumanas. Gaza y en poco tiempo Cisjordania se están convirtiendo en guetos que asemejan al de Varsovia bajo las botas de los nazis. La sociedad civil judía debe empujar y dar el primer paso del hermanamiento con los palestinos, será el mayor antídoto para Hamás y para todos aquellos regímenes, empeñados en eliminar al Estado de Israel.

El holocausto y el maltrato histórico merecen respeto y reparación, nunca pretexto para la crueldad y la vulneración de los derechos humanos en Palestina. No es de ahí donde se nutre la cabeza de la Hidra.