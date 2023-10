Los que compartimos el invierno con las olas, aprendemos que las olas pasadas ya se fueron, que la presente es la mejor ola y las futuras… ¿Quién sabe?

Con cada ola que coges, aprendes. Cuanto mejor anticipes esa ola que va a venir, más posibilidades tienes de disfrutarla. Surfear no es dejarse llevar por las olas. Es leer el mar, adaptarse a él para disfrutar de cada una de las olas, vengan como vengan.

Y ahora, en el invierno de la vida de mi madre, me ha tocado surfear su alzhéimer. Leer cómo funciona, adaptarme a él y prever cómo va a ser la siguiente ola.

El deterioro es rápido. Durísimo el día en que recibí una llamada suya: se había caído en su casa y me pedía por favor que la fuera a recoger: “Estoy en casa de unos señores y quiero volver a casa”. No reconocía dónde estaba.

Olvidaba tomarse la medicación… O en un día se vaciaba el pastillero de una semana y me culpaba por no haberle dejado las pastillas. Gritos, “me quieres volver loca”. Desesperación, “estáis todos contra mí, creéis que estoy tonta”. Lágrimas, incomprensión.

¡Es tan difícil de entender las enfermedades mentales! ¡Es tan difícil leer el mar!

Nadie ha dicho que la vida fuera fácil. Para todos nosotros la vida es una novela que acaba mal. Depende de nosotros disfrutarla y vivirla, incluso en los momentos más duros. Las mejores olas son en las grandes borrascas.

Momentos muy duros hasta que decidí surfear el alzhéimer. Adaptarme. Reconocer que mi madre se estaba convirtiendo en una persona donde el pasado se estaba borrando... ¿o no?

Comencé a observar el mar de mi madre:

–Hace mucho que no vienes a verme –me dijo un día.

–Ya, mamá, pero quién te pone crema en las manos todos los días.

Con una sonrisa y la cara iluminada me contestó:

–¡TÚ!

Ese día entendí que mi madre se olvida de mi presencia, pero no de las sensaciones, del cariño, del tacto. Me grabo vídeos con ella, que repaso en cada cita, vemos fotos antiguas, que repasamos con cariño. Selecciono aquellas asociadas a anécdotas graciosas y la hago reír con los mejores recuerdos. La primera vez, no se acordaba de muchos, pero ahora, grabados y recordados con fuertes dosis de cariño… Los recuerda todos. Me reconoce ahora como una fuente de risas y reconozco que sus neuronas espejo están impecables. Cuando me río ella me imita. Se sonríe. Así que siempre me engancho a sus olas con la mejor sonrisa y su mar me acompaña.

Cada ola, cada minuto presente con ella es ahora un disfrute. Ya no se acuerda en qué trabajo, estoy seguro de que en breve no me reconocerá, pero sé que seguirá recordando que está cuidada, que la quiero mucho, que no está abandonada. Porque sé que la memoria de la presencia física es una anécdota del presente y que las sensaciones, el tacto y el cariño forman parte del mar de fondo. Y me llena de alegría.