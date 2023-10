Darwin diría hoy que el hombre y la mujer no están evolucionando como especie. Si una ráfaga de misiles destruye tu manzana y quedas debajo de un montón de escombros, está claro que no. Esto ocurre hoy en Gaza. Si te sellan el cuerpo con balas mientras acudes a un concierto en un kibutz, tampoco hay evolución. Son guerras por terreno y recursos. Nada de religión. Convertir Gaza en una prisión derruida de dos millones de reclusos, no parece evolución. Ni hacer de Israel un estado militar. Otras formas de involución humana están en la guerra de Ucrania. Que te llenen el corazón de metralla no tiene mucho sentido. Ni que te entierren vivo. Esto ocurre en Ucrania. Tampoco es evolución enviar a la guerra a un soldado ruso que no quiere disparar. Esto está ocurriendo en Rusia. Igual de rancio es echar a todo Nagorno Karabaj de su estado. Y no sigo con las batallas de Mali.

La guerra no entiende de colores. A no ser el rojo de la sangre. No hemos evolucionado nada desde las guerras mundiales del siglo XX. Hay quien dice que involucionamos. Pero con nuestra tecnología ahora es mucho más fácil matar y hacer la guerra.