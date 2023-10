Como sabéis, el CIS hace años que no pregunta sobre la valoración de la monarquía. El motivo no es otro que en las últimas encuestas sobre el tema no salía bien valorada y, claro, eso no puede ser, no se le puede trasladar a la ciudadanía el desafecto por la institución. Pues no se pregunta y ya está, así los ciudadanos no la valoramos y no podemos manifestar nuestro desafecto. Solo podemos escuchar los mensajes positivos que lanzan los políticos, que se supone que nos representan.

Eso si, sobre la tortilla se puede preguntar, si con cebolla o sin cebolla, su valoración es siempre alta y es importante usar los recursos del CIS para este tema clave para la nación. Por si quieren saber mi opinión: flipo con ustedes, los del CIS, la tortilla siempre sabrosa y República y República...