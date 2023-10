Después de Sánchez vendrá Sánchez. Investido como un césar de ahora mismo, gracias a quienes le votaron y a los que escaparon de la justicia. Lo más probable es que no pase nada diferente a lo que ya está sucediendo: que el presidente, ahora en funciones, seguirá unas leyes, previamente dictadas por los partidos minoritarios e independentistas, todo para continuar en su puesto. Mucha gente que no está en la política tampoco le haría ascos a un sueldo estupendo como el de la ministra o ministro de Cualquier Cosa, que aunque metan la pata no importa. Con tal de aplaudir a su líder tienen el sueldo asegurado. Pagamos entre todos, todas y todes sin rechistar, hagan lo que hagan. La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nos engañen con un programa electoral que no sólo no cumplen, sino que lo modifican sobre la marcha y como les conviene? ¿Se entretiene y se contenta con pagas (como si fueran caramelos), que salen de los bolsillos de los contribuyentes a quienes podrían estar fuera de las listas del paro? ¿O, por el contrario, se ofrecen trabajos esclavizadores e inaceptables debido a horarios prolongados y bajos salarios? Y si fuese cierta esta última posibilidad, ¿carece el gobierno de medios para hacer que se cumplan unas condiciones laborales dignas para evitar el desempleo? ¿Cómo es posible que falten profesionales como fontaneros, electricistas, carpinteros, camareros, trabajadores del campo...? ¿Es que ahora somos un país en el que nadie sabe hacer estos trabajos? ¿Hacia dónde progresamos?