Acerca de los lobos, como en muchos asuntos, existen bulos y realidades. Los bulos corren como gacelas y las realidades están escritas en publicaciones científicas.

Las realidades son, que los diversos censos oficiales concluyeron, que en Galicia había 140 grupos de lobos en 1995, 90 en 2015 y 93 en 2021. El descenso fue muy considerable.

En la provincia de Pontevedra pasamos de 21 grupos en 1995 a 13 en 2015 y a solo 7 en 2021. La pérdida de 6 grupos entre 2015 y 2021 también la constatamos un equipo de 5 científicos que realizamos un censo entre 2017 y 2021 en todo Ourense y Pontevedra. De 21 quedan 7.

También comprobamos que dichos grupos tenían de media 3,7 lobos, como por toda España y Europa (de 3 a 5) y no 8 como en Norteamérica. Al respecto hay muchísima información científica.

La fuerte reducción de la cabaña de cabalo galego de monte, garranos, se debe sobre todo a la aplicación del Decreto de Identificación Equina en 2012, que provocó la “espantada” de muchos besteiros (propietarios de esos caballos salvajes) que los malvendieron al no poder asumir gastos y papeleos. De unos 17.000 que había en 2011 quedaban unos 9.000 en 2021.

Lobos, depredadores, y potros de caballos salvajes, sus presas, conviven desde hace muchos, muchos, milenios. La escasez actual de potros en determinadas sierras fuerza a los lobos a atacar a las yeguas adultas y en pocos años los lobos mueren de inanición; como ya comprobó en Cotobade y Moraña (Pontevedra) nuestro equipo.

Los depredadores no llevan a sus presas a la extinción, pues antes se extinguen ellos. Por desgracia, los humanos somos la excepción a esa regla.

Tampoco es cierto el bulo de que los lobos mataron a cinco niños en Galicia en el siglo XX. Únicamente hay un caso dudoso de un bebé en Celanova.

No es un bulo decir, que las ayudas a los ganaderos son lentas y de papeleo complicado. Tampoco, que en Galicia no entraron el año pasado 4,3 millones de euros para estos fines. Pero no se puede culpar a los lobos de esta lentitud y torpeza administrativa.