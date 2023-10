Paso el día y pasó la romería. Queda el tiempo del análisis de lo acontecido en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijoo.

A lo largo de todo el periplo democrático, hemos presenciado muchos y variados debates, interpelaciones, mociones de censura y un largo etc. Hemos escuchado a diestro y siniestro a excelentes parlamentarios, otros más torpes y alguno que otro-a, entrando en el terreno de la zafiedad y el insulto. Hemos visto de todo. Centrándonos en este, debo resaltar algunas cosas inéditas.

Primero, la descortesía, chulería y desdén del presidente del Gobierno para con el candidato propuesto por el Rey para postularse a la Presidencia del Gobierno. No fue solo enviar un mamporrero parlamentario escocido por su salida de la Alcaldía de Valladolid, que con su intervención, rebasó todas las líneas de prudencia embarrando el discurso y cayendo una y otra vez en los ataques personales; no, no fue solo eso que ya es bastante. Fue la actitud en el escaño del Sr.Sánchez, con un postureo impropio de su señoría, con unas risas compartidas con doña Yolanda Díaz cuando intervenía el candidato. Solo le faltó, emular a Rubiales en alguno de sus gestos.

Impropio de un Parlamento, que puede asumir la ironía, la dureza, las acusaciones con fundamento, incluso algunos gestos de aprobación o repulsa, pero el comportamiento incívico de todo un presidente del Gobierno que delega su réplica (primera vez en toda la democracia), que en vez de escuchar con respeto, se ríe como un colegial contagiando a la Sra. Díaz, todo eso, dicho con claridad, denigra la Cámara de representación del pueblo español y en efecto, coincido con el Sr. Feijóo, lo convierte en el club de la comedia.

Hubo un candidato, que tuvo una intervención de menos a más, con partes más brillantes que otras y como es lógico en tan maratoniana sesión, algunos lapsus. Pero tuvo respeto y mostró sus credenciales de posible presidente de España con dignidad y nivel. Como hubo nivel en muchas de las intervenciones de otros-as parlamentarios-as como el Sr. Esteban del PNV, aunque uno esté ya cansado de escuchar quejas de un territorio, privilegiado en el trato desde el Estado, como en otra menor escala, estuvo correcto el Sr. Rufián de ERC, aunque tampoco se coincida con su discurso. Incluso en la portavoz de Junts, que aunque agresiva, guardó las formas, lo mismo que el Sr. Abascal defendiendo la Constitución.

El presidente, su vicepresidenta segunda y el Sr. Puente, pusieron título a lo más bajo y chabacano de la política. No me sorprende pues, el bochorno de Alfonso Guerra y Felipe González, ni las manifestaciones de Emiliano Page. Tampoco la purga que el Sr. Sánchez al mas puro estilo estalinista hace de quienes como Nicolás Redondo lo critica en pleno ejercicio de su libertad de expresión.

Lejos quedan los tiempos de un parlamentarismo, a veces bronco pero en esencia brillante. Miguel Roca, Solé Tura, Herrero de Miñón, Peces Barba y Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Juan de Dios Martínez Heredia y, José Pedro Pérez Llorca fueron exponentes brillantes del estilo parlamentario. Agudos, certeros, con medida ironía, con contenido, con respeto.

Lástima y, lo peor viene ahora; una nueva investidura donde el adjetivo mentir, será sustituido por el cambio de opinión. Dios salve al PSOE y que vuelva a ser reconocible.