Con el otoño llega la vida de lo ordinario. Los niños a la escuela y los mayores a la universidad o a la formación profesional. Las horas de sol se reducen y estamos más en casa.

Algunos tuvimos la fortuna de marcharnos fuera del hogar a estudiar nuestra carrera universitaria. Yo tuve el privilegio de estudiar mi Bachillerato en los Jesuitas de Vigo, en un internado que había en aquel entonces y fue una muy buena preparación para salir fuera de Galicia. En aquellos años cincuenta la vida era dura, en mi pueblo de Redondela se pasaba mucha necesidad, mis amigos eran hijos de marineros, en sus casas el suelo era de tierra y dormían en una cama cuatro hermanos. Aquella realidad tan dura a mí me hizo mucho bien, pues me preguntaba por qué yo vivía tan bien y ellos tan mal.

En aquellos años finales de los cincuenta y principios de los sesenta del pasado siglo Cataluña era muy superior en lo económico y cultural al resto de España. No había ninguna actitud en contra del resto de españoles. Los gallegos estábamos muy bien considerados por ser personas muy trabajadoras y la mayoría de ellos eran de Ourense o Lugo. Tuve la fortuna de ser miembro de la juventud gallega universitaria en Barcelona, años de mucho trabajo y también de pasarlo muy bien. Mi cariño a Barcelona fue siempre de agradecimiento, allí me desarrollé como persona y como profesional.

Cuando terminé mi carrera de ingeniero superior industrial textil tuve el encargo de mi padre, José Regojo, de introducir la camisa Regojo en Cataluña, allí conocí a personajes singulares como Salvador Dalí.

Pero el otoño es un volver a lo ordinario y al estar más tiempo en casa reflexionas y te ves por dentro. Al vernos por dentro podemos sentir una sensación de pequeñez y es verdad pues somos poca cosa, pero si seguimos reflexionando y tenemos el privilegio de leer cinco minutos el Evangelio llegamos a la conclusión de que Dios Padre nos ama.

En la parábola del hijo pródigo el padre sale todos los días a observar el camino esperando la vuelta de su hijo menor. Esta realidad de sentirnos amados de Dios nos hace sentirnos un todoterreno para afrontar las contrariedades que nunca faltarán en nuestro camino.

A mí me llama la atención la cantidad de perritos que veo en las calles: muchos perros y pocos niños. No sé cómo van a recibir la pensión las nuevas generaciones. Yo soy un optimista por naturaleza, tengo once hijos, treinta y cinco nietos y una esposa que me hace subir el listón. Habrá un cambio de ciclo y habrá menos perros y más niños.

*Miembro del Club 55