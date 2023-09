¡Uf! Que lea me provoca a lectura de “Claudine na escola”. As miñas mans dedican máis tempo a manipular o móbil que a soster a novela de Colette (Francia, 1873-1954). Necesito consultar seguido o Dicionario da Real Academia Galega para entender as palabras que emprega o tradutor Darío Xoán Cabana.

Alíviame a pena de ignorar tanto o vocabulario galego cando na páxina web da Academia leo: “Este termo non existe no dicionario”. Nunha media de dúas palabras por páxina sucede isto. Así que abandono o libro antes de chegar á metade. Coa obra de Marilar Aleixandre “As malas mulleres” sucedeume o mesmo. Devolvina á biblioteca antes de rematala, esgotado de tanta consulta inútil. Sorpréndeme esta forma de redactar tan pouco clara porque dá a casualidade que o autor (Cabana faleceu en 2021) e mais a autora son académicos da lingua. E recibiron moitos premios literarios. Precisamente a novela de Aleixandre acadou o de Narrativa Nacional o ano pasado. Algunhas razóns terán, seguro, para escribir desta maneira. Pero o léxico que empregan, un galego raro, polo menos para min, creo que espanta aos lectores.