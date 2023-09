Polos camiños do tempo vamos atopando ditos, refráns e outras expresións feitas que utilizamos con moita frecuencia sen a veces afondar un pouquiño no seu significado. Hoxe estamos a falar da inopia. Esta palabra ten a súa orixe na latina in-opes, que quere dicir “sen riqueza”. Eran persoas que apenas tiñan diñeiro para subsistir, e que polo xeral facía que non estivesen informados do que sucedía na comunidade. Ven a ser, pois, non decatarse do que pasa. “Estar na inopia”

“Estar na lúa de Valencia” é outro dito máis que ven a significar algo parecido. Os que chegaban tarde atopaban as murallas pechadas e tiñan que durmir ó serán mirando a lúa. Ó chegar tarde non se sabe o que pasou antes. Volvemos á mesma, non decatarse do que hai. No mundo en que vivimos estamos atacados por un montón de axentes externos que perturban a nosa mente e nos impiden pensar. Estou a falar das loitas da televisión e o internet, o sensacionalismo dos medios que están na procura da audiencia e pouco más... No terreo da política tamén hai moito que contar sobre das mentiras que tragamos con frecuencia. Non somos capaces de saber quén di a verdade. Non debemos deixarnos cegar polo fanatismo que nos invade moitas veces e nos impide argumentar con tranquilidade. Polo que necesitamos cada vez máis pararnos a pensar e reflexionar cómo podemos loitar contra todas esas cousas que nos fan perder a liberdade de saber elixir e nos están a converter en marionetas. A busca da verdade que tanto nos ensinaron os clásicos non a debemos perder nunca. Esa aprendizaxe na humildade que nos fai saber que “ninguén é máis que ninguén”. “Só sei que non sei nada”, dicía o sabio. Iso significaría o verdadeiro valor como persoas.