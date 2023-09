Vaya por delante que el desaforado comportamiento del presidente de la RFEF en la celebración de la victoria española y los posteriores e inapropiados achuchones y el “pico” son argumentos suficientes para que tras las oportunas y prontas disculpas, el Sr. Rubiales hubiera puesto su cargo a disposición de quien procediese. Con la que está cayendo, esa falta de urbanidad y la zafiedad consiguiente no le hacen merecedor del cargo de presidente del fútbol español.

No entraré en los asuntos judiciales, ya que me da la impresión de que habrá “mucha tela que cortar”. La justicia no puede hacerse eco del linchamiento institucional o mediático. Si así fuere, algunas ministras del Gobierno en funciones hace tiempo que deberían estar en su casa en vez de seguir sentándose en el banco azul del Parlamento, por el daño causado a la sociedad española, que deja en pañales el impresentable comportamiento de Rubiales.

Donde no hay más que una repulsiva cascada de hipocresía es en algunas reacciones internacionales, que bien pudieran poner en peligro la candidatura de España a ser sede del Mundial 2030.

Si empiezo por Inglaterra, veremos que la presencia del príncipe Andrés en actos institucionales tras su indecorosa conducta con menores, sin que fuese excluido de la Casa Real, deja clara la diferente vara de medir sobre el respeto a la mujer y los derechos humanos. Y las ciertas dosis de racismo hacia la mujer del príncipe Enrique, Megan Markel. O en materia de ‘hooligans’, lo más indecoroso de Europa.

Si hablamos de EE UU, crece la hipocresía del “New York Times”. Un expresidente como Donald Trump, acusado de abusar sexualmente de la mujer, con un discurso machista y xenófobo que para mayor escarnio de la justicia puede ser nuevamente candidato a la Casa Blanca... En cuanto a los derechos humanos, poco que decir tienen cuando se mantiene una cárcel opaca como la de Guantánamo.

Si me centro ya en la teóricamente escandalizada FIFA, tengo que reírme a carcajadas al recordar el Mundial en Catar, que no es precisamente un país donde se promociona la igualdad hombre-mujer y donde afloró un escándalo económico por su adjudicación. Para comer cerillas. Ahora, resulta que se postula también Arabia Saudí, llena de “petrodólares” y, como todos ustedes saben, un paraíso de los derechos humanos y de la igualdad de la mujer. Acojonante, oiga (con perdón).

España podrá adolecer de muchas cosas, pero en materia de derechos humanos y de lucha por la igualdad es pionera y ejemplar en el comportamiento del 99% de nuestra sociedad civil. En materia organizativa de eventos deportivos y de otra índole es un ejemplo de buen hacer. Por eso es inadmisible que esa imagen se empañe desde el extranjero sin una respuesta contundente del Ejecutivo en funciones, más pendiente de masacrar a Rubiales, que solo es la punta del iceberg de una estructura del fútbol profesional agusanada, con unos sueldos descomunales y unas normativas que funcionan de manera autónoma ajena a la justicia ordinaria.

No obstante, en todas estas reflexiones, otra: la de los “palmeros” de la asamblea federativa, que han dado un ejemplo bochornoso de, primero aplaudir, luego desdecirse y, ahora, aferrarse a las correspondientes poltronas. Estos deberían poner sus cargos a disposición para que, de paso, todo esto sea el comienzo de una depuración general de las territoriales.

España merece ser sede del Mundial 2030 y sería plausible que el ‘caso Rubiales’ pase a manos de la justicia si ello procede y que nuestro Gobierno se centre en defender nuestra posición como país sin tanta exagerada catarsis interna, mucho menos cuando se está preparando la amnistía a un golpista que pudo desencadenar una catástrofe en Cataluña. Seamos proporcionados en los juicios de valor y en la toma de decisiones.