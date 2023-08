La historia ofrece muchas veces extraños paralelismos.

El 18 de junio del año 1815, el ejército de Napoleón se enfrentó en los campos de Waterloo con uno aliado, liderado por el general Wellington. En su camino a la batalla, dos días antes, Napoleón había entablado combate con el ejército prusiano al mando del mariscal Von Blücher, al que había derrotado, pero no aniquilado.

El devenir de la batalla, tras una verdadera carnicería, fue decidida por el Ejército prusiano anteriormente derrotado, que a marchas forzadas llegó al campo de batalla y resultó decisivo en la derrota de Napoleón.

La consecuencia fue de un calado excepcional que transformó el panorama político y militar europeo y terminó con el exilio de Napoleón en la isla de Santa Elena de donde nunca más saldría.

Waterloo ha sido pues el símbolo de la caída no solo de un imperio, sino de un genio militar seguramente sin paragón desde los tiempos de Alejandro Magno y el cartaginés Amilcar Barca.

Hoy, en pleno siglo XXI, Waterloo ya no es un campo de batalla devastado por las descargas de artillería, el retumbar de la caballería pesada y las acometidas de la infantería. Waterloo es la morada de un prófugo de la justicia española, que puede, si le dejan, dinamitar la dignidad política y democrática de una vieja nación que se llama España, que tras muchos años de una penosa y sangrienta dictadura, logró articular un gran pacto para la convivencia y, para el reconocimiento de la diversidad, articulando una Constitución que, con sus carencias, ha sido un “oasis” que ha dado cabida a todos sin excepción.

Es evidente que un sistema parlamentario como el nuestro tiene como punto flaco, el decisivo papel de las minorías en el establecimiento del Gobierno. Pero, es lo que hay y así son las reglas del juego y, mientras eso no cambie, así debemos jugar todos; me da lo mismo si la balanza se inclina a derecha o izquierda. Este artículo no va por ahí.

Debemos igualmente respetar los “pactos” dentro del arco parlamentario, tanto a izquierda como a derecha y, un pacto, exige la transigencia y las concesiones (las ocurrencias no deberían, pero así funcionan algunas señorías, convirtiendo el Parlamento español en una Torre de Babel que va a costar un potosí). Lo que a mi juicio no puede ser moneda de cambio (ni a izquierda ni a derecha es el pacto con un delincuente fugado, que está marcando las directrices que debe seguir una investidura. Guardando las distancias, Puigdemont, derrotado por la justicia española, no pude jugar el papel de Von Blücher, ni ser aceptado por nadie como interlocutor, so pena de dinamitar un Estado de Derecho que llevó años conseguir. La dignidad del Estado, no puede ir ligado a ninguna sigla.

La aritmética parlamentaria hoy, según algunas mentes preclaras cuyo sectarismo a izquierda y derecha excluye un gran pacto de Estado, nos habla de que es más probable un Gobierno de Sánchez que de Feijóo, dando por hecho el apoyo de Junts (Puigdemont), bajo unas condiciones dictadas por él. Esas mismas mentes que antaño criticaron a la Sra, Arrimadas por no querer someterse en Cataluña a una sesión de investidura, hacen hoy lo mismo con el Sr.. Feijóo, que sí parece decidido a intentarlo. Claro sectarismo e incongruencia. El Sr. Feijóo está en su pleno derecho a postularse y, el Rey a ponderar opciones.

Creo que el PP, una vez intentada la investidura, no puede bajo ningún concepto permitir que el árbitro sea Puigdemont, ni Sánchez admitirlo. Si en su día, el PSOE se abstuvo para que gobernara Rajoy, si Feijóo pierde la investidura, debiera hacer lo mismo que en su día hizo el PSOE y permitir que gobierne el PSOE en minoría.

Waterloo, no puede ser el punto final de la dignidad de un Estado de Derecho, ni el trampolín del independentismo. Debiera ser el punto de inflexión, que diera paso a una firme política de Estado orientado al federalismo, aunque ello pudiera significar el sacrificio político. Es el momento de los hombres de Estado y no de los “trileros”.