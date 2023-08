El hombre es lo más prehistórico que podemos encontrar actualmente en este planeta. Suponiendo que en esa época los homínidos fuesen agresivos. No tenemos reparo en maltratar a nuestra pareja, una y otra vez, ejerciendo el poder del miedo. No escatimamos fuerzas en pegar a las mujeres. Nuestra falta de capacidad para dialogar despierta la fiera. Por supuesto que cuidamos mucho a nuestros perros de caza. Están totalmente vacunados. Y abrillantamos el coche cada día. Y nos encantan los amigos del bar. Somos muy sociables. Y no nos perdemos el fútbol. Porque antes de tener barriga, quizás fuimos deportistas. Por supuesto, no todos los hombres son así. También hay personas. Pero se llevan la palma los maltratadores. No me imagino cuán enajenados y apartados de la realidad tienen que estar para pegar y maltratar. ¿Cuántas mujeres tienen que morir para que pare el feminicidio? No tengo la respuesta.