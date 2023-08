Este mes de agosto una gran parte del país está de vacaciones. No están los que las disfrutaron en el mes de julio a pesar de la perversidad de celebrar elecciones generales el 23-J.

Como todos sabemos, Alberto Núñez Feijóo las ganó. Aun con la abstención de un 10% más que las anteriores elecciones generales, nos dio la sorpresa el resultado inesperado de Sánchez.

Las vacaciones en el mes de agosto son para los estudiantes, pues se han suprimido los exámenes de septiembre y se han pasado al mes de julio, así el mes de agosto tienen libre los estudiantes para poder ir a macroencuentros musicales o asistir a la JMJ de Lisboa, donde se habla de una asistencia de cien mil jóvenes españoles.

Las vacaciones son para todos un tiempo de oportunidad.

Primero de descansar, el mejor descanso es el poder dormir unas diez horas, pues en la vida normal de todo el año se suele dormir poco, pues hay que madrugar.

Hay dos cosas que debemos hacer, primero leer, durante el año tenemos poco tiempo y lo que sí leemos es la prensa.

Lo que tenemos que hacer en vacaciones es leer y leer autores clásicos, ya sean griegos, romanos, españoles o mundiales, esto nos dará una gran base cultural para disfrutar y llenar nuestro espíritu.

También es una oportunidad para volver a ver a la familia y amigos que en estas fechas vuelven a su tierra chica.

Para los profesionales que trabajan duro durante el año, la inversión durante las vacaciones se hace costosa pues no se creen que están ya de descanso.

Para muchos matrimonios es la oportunidad de convivir con sus cónyuges y con sus hijos. Es la gran prueba de fuego para superar distintas culturas que cada uno lleva desde muy pequeño en el fondo del alma.

La paciencia y el buen humor son armas necesarias para superar casi todo.

En mis tiempos antiguos, que se remontan a los años cuarenta y cincuenta, el matrimonio era para siempre y había que resistir y ahora debería de ser lo mismo.

Cuánto dolor, sobre todo en los hijos, tiene lugar cuando se rompe el vínculo matrimonial.

Las vacaciones son una oportunidad para ir ganando peso en nuestro mundo interior, sin peso nuestras vidas suben a la atmósfera y nos separan de la vida real y esto es muy grave y sin peso, sin plomos, no podemos sumergirnos en el mar para poder ver un mundo de peces de colores.

La inteligencia y la voluntad son armas indispensables para la vida, pero inteligencia sin voluntad nos llevan al fracaso.

Inteligencia normal y fuerte voluntad nos dará el éxito de la vida y esto es lo que debemos trasmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Antiguamente la gente, fuera de casos raros, vivían muy poco, la esperanza de vida está aumentando de forma exponencial. Que nuestros hijos y nietos sobrepasen los cien años no será una cosa extraña.

Todos sabemos que en el momento actual hay tres cosas indispensables para triunfar en la vida.

–Hablar inglés. Hay gente con gran facilidad para aprender inglés porque tienen buen oído y otros que tienen poco les cuesta más. Pero estos últimos tendrán que hacer más esfuerzo y aprenderemos inglés dedicando mas horas.

–Dominar el mundo digital. Hoy la memoria es menos importante si tú te mueves bien en el mundo digital, cuando no sabes cuántos habitantes hay en Seúl, donde será la próxima JMJ, te será muy fácil con solo darle a un botón en tu móvil.

–La tercera cosa necesaria en el mundo moderno es saber hablar en público y perder el miedo a expresarte.

En esto los norteamericanos nos llevan mucha ventaja. Desde pequeños les enseñan a expresarse en público y pierden el miedo.

Buena cosa sería que en nuestro plan de educación desde pequeños practicásemos el teatro y el baile, que nos enseñaran a trabajar en equipo y superar nuestro individualismo que es muy español.

Las vacaciones deben ser tiempo de reflexión. En nuestra España tenemos cosas muy buenas como la sanidad. Tenemos sin duda una de las mejores sanidades del mundo, superar el individualismo abriéndonos a nuevas amistades, salir de nuestro círculo de confort en el que estamos cómodos. Sin lucha no hay fruto. Jesús de Nazaret nos repite muchas veces que si el grano de trigo no muere no hay fruto.

En vacaciones tenemos que preparar el terreno para que la semilla fructifique y dé fruto.

El tiempo de vacaciones es un tiempo de oportunidades. Seamos inteligentes y aprovechemos esas oportunidades.

*Miembro del Club 55