En un afán de reciclarme laboralmente recurrí a los nuevos ciclos de enseñanza media, planificados por la empresa y la autoridad educativa.

Una de las diferencias con la enseñanza oficial es que, en principio, no me matriculo; si no que hago una solicitud de matrícula, y es la empresa la que decide si me matriculo o no, y por tanto es la que dispone si tengo acceso a la enseñanza pública. Hay empresas ‘online’ que también otorgan estos ciclos con titulación oficial.

La empresa tiene el derecho de matricularte y expulsarte sin ningún criterio y ni siquiera tiene la obligación de comunicar ese criterio.

Creo que en realidad es una perversión de la enseñanza donde activos profesionales de amplia experiencia consiguen así sus licencias profesionales y donde los profesores se centran en el alumnado experto subiendo el nivel de la escuela y haciendo aún más expertos a esos profesionales sin título, dejando fuera completamente aquellos alumnos que se pensaron que la formación era para todos los públicos.

Pienso que es una forma de economizar, pues si en la práctica te enseñan los operarios de la fábrica que cobran 10,50 la hora, de una ETT, es mucho menos de lo que cobra un profesor, aunque en realidad nadie se responsabiliza de la educación.

En mi experiencia, por venir de otros campos profesionales, fui abiertamente discriminado de forma tan flagrante, que me llevó a ponerlo en conocimiento de la inspección de Educación Provincial de Ourense. Sorpresa la mía cuando me informan que he perdido el derecho por una falta muy grave, sin especificar qué falta, dañando mi expediente, mi imagen, y mi indefensión.

No sé si en otras provincias existe mayor control en la calidad de este tipo de enseñanza, pero desde luego en Ourense brilla completamente por su ausencia.

Algunos profesores, supongo que su “precariedad laboral” caen en la desidia y el pasotismo, miran para otro lado, sin importarles los daños morales que causa la actitud empresarial, ellos a lo suyo a “tirar para adelante”; unos por el sueldo y otros por la ingeniería fiscal..., y ¿los alumnos? Pues que se hagan un curso en el INEM y cuando ya sepan soldar, trabajen un tiempito en la empresa (ETT) y si tal les dejarán matricularse en el centro público para sacarse la titulación.

Los demás, a matricularse, para alcanzar el mínimo de alumnos para poder implementar esta felonía.