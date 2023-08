Atópome cun amigo fotógrafo que traballa fóra e que está na cidade para facer unha serie de fotografías da Zona Vella. Quedamos no abrente dunha mañá solleira no tempo das cereixas a carón da Basílica de Santa María, asiña decatámonos da beleza da fronte obra de Cornelis de Holanda cando o fotógrafo decátase do difícil que é fotografiala en todo seu explendor por mor do muro a carón das escaleiras, comenta que ese muro é un engadido que se podería derrubar e por en valor a magnitude da fachada central que é o mais fermoso. Soio habería que levantar a muralla medieval como xa se fixo nun tramo que deu visibilidade ás casiñas da contorna a carón da Basílica, sempre me sorprendeu que como na maioría das catredais non se poida acceder pola porta principal.

Pensamos que no remate das escaleiras poderíase facer unha praciña que entronque ca rúa Xan Guillerme e facer peonil a rúa Arcebispo Malvar e recuperar e por en valor o que queda da Moureira de Arriva, e que se poidera acceder á basílica pola porta principal non por un lateral como agora, eliminar as reixas que agora sen a movida non teñen razón de ser ao haber mais xente ao entrar e saír estaría mais protexida de posibles aldraxes. É unha mágoa que unha fachada tan fermosa agora pase case desapercibida ao acceder os feligreses e visitantes por un lateral da basílica perdéndose ás veces o mais fermoso que é a fachada principal. Agora que parece que vaise urbanizar a chamada finca do Teucro, sería o momento de pór en valor unha contorna da cidade esquecida e degradada como son as tres Moureiras, na Alta ai unha praciña nomeada Cornelis de Holanda que aínda recende a salitre con dúas árbores pedindo a gritos unha boa poda e coidados, sen bancos nen luz pero chea de autos, tamén preto de alí na rúa da Fonte da Moureira outra praciña chea de autos, igual acontece nas rúas do Ouro, Benito Soto, Pilar Bertola, do Urco, etc. Afortunadamente aínda quedan casiñas con arcos de soportais para gorecerse da choiva e con patín fermosísimas pero pedindo ser restauradas, unha contorna para moita xente esquecidas, e que teriamos que promocionar e pór en valor como testemuña de memoria histórica doutro tempo de cando a xente non daba as costas ao mar onde entraba toda a riqueza para a vila e foi o xermolo do que agora é a cidade. Cando o Gremio de Mareantes e a Confraría do Corpo Santo pensou en facer unha igrexa era para que os mariñeiros ao arrivar ao peirao o primeiro que viran era a basílica como un faro que os levara a bo porto como fan os paíños que guían os mariñeiros e garecerse nos temporais. Agora cando se deixou construir en beiramar edificios mais altos que a igrexa eso se perdeu e voltamos a darlle as costas ao mar. Pontevedra no medievo foi a cidade mais importante de Galiza sobor de toda a industria da salazón da sardiña, e toda a riqueza entraba pola Moureira de Abaixo, Moureira De Arriva e a da Barca. Aínda se poden atopar restos dos almacéns da salazón como o da Galera que habería que restaurar e conservar como testemuña e memoria industrial doutra época de esplendor das Moureiras.