El maltrato velado por parte de la administración pública a la comarca del Val Miñor se materializó de forma implacable esta semana. En toda mi vida como usuario del transporte público miñorano no había vivido situación similar. Omitiré dar datos cronológicos para proteger la integridad del conductor que, al fin y al cabo, es otra víctima más. El bus interurbano Lugove, proveniente de Baiona con destino Vigo, fue intervenido por la Policía Local a la altura de Canido por “exceso de aforo”. Sí, como lo leen, exceso de aforo. Y es que el bus, como una especie de arriero fatigado, siguió recogiendo gente una vez hubo alcanzado el aforo máximo del bus (no había más remedio), obligando a los viajeros que subían a apoltronarse en el angosto pasillo central y demás huecos, poniendo en peligro la seguridad de todos los que íbamos en el transporte, ya que estos buses interurbanos no están diseñados para llevar a viajeros de pie.

La intervención de la Policía Local, (la cual duró alrededor de media hora increpando al conductor), más allá de resultar útil, fue totalmente innecesaria y, es más, arruinó los compromisos horarios de numerosos viajeros. Tal es el caso de una señora anciana, que mostró su indignación con vehemencia por haber perdido una cita médica que había estado esperando meses; o el caso de un joven que no pudo coger el tren que tenía reservado a A Coruña. Finalmente, el bus retomó su viaje después de media hora sin mayor complicación. Eso sí, con las hordas de gentes batiéndose de un lado al otro en el vaivén inevitable del bus. Lo que uno siente como ciudadano y trabajador al vivir este tipo de situaciones es que no valemos nada. ¿Qué tipo de empresa pone en esa tesitura al conductor, que no tuvo más remedio que ir recogiendo a los viajeros a pesar del aforo? Pongo en duda que a alguien le hubiese importado a alguien que el bus volcase. Está claro que, muchas veces, un solo bus en horas puntas no es suficiente. El Val Miñor no es la periferia viguesa ni nada por el estilo y, a pesar de que haya un siniestro silencio cómplice en el ambiente, la gente está más que harta de la falta de servicios esenciales en la comarca. A los hechos me remito.