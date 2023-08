Algún lector se percatará que, ya desde hace años, vengo denunciando en esta sección (sin ningún éxito ni apoyo, por cierto) el disparatado procedimiento actualmente vigente para seleccionar a los “agraciados” que deben formar parte de las mesas electorales. Además de una forma de coacción del Estado contra los ciudadanos (otra más), y de una explotación económica (presidentes y vocales cobran la escasa cantidad de 70 euros por tirarse todo el día en una mesa), el hecho de obligar a un ciudadano, bajo amenaza de reproche penal nada menos, a asistir a una mesa electoral, es inaudito en casi toda Europa, donde los integrantes de las mesas son voluntarios o funcionarios, bien remunerados y bien preparados; y a nadie se le ocurre pensar que ese sistema es menos garantista que el nuestro. Resulta de todo punto esperpéntico obligar por ejemplo a un paisano del medio rural, poco familiarizado con los procedimientos legales y burocráticos, a tener que lidiar con el farragoso proceso de la votación y, sobre todo, del escrutinio (especialmente en las elecciones generales) que precisa de una especial atención; y resulta inadmisible obligar a un ciudadano a asumir esta responsabilidad para la que puede no estar preparado. Pero, por encima de todo, es un atropello obligar a alguien a desempeñar una función pública, sin ser un empleado público (como también sucede, por cierto, con los jurados), trastocando los legítimos planes de su vida privada. Y no me vengan con la milonga de que es un “deber cívico”: no hay deber más cívico que el ejercer el derecho al voto y, sin embargo, no es obligatorio. ¿Por qué ha de serlo formar parte de una mesa electoral?

Y ahora, que las elecciones han sido convocadas ¡en pleno verano!, y muchos ya tenían sus vacaciones planificadas, es cuando nos tiramos de los pelos. Cuando lo que realmente tendríamos que haber hecho, desde hace ya años, es exigir a nuestros legisladores que modifiquen de una vez la legislación electoral y la hagan más sensata. Pero claro, siempre pasa lo mismo: solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Seamos claros: a los legisladores-políticos les importa un pimiento este asunto, por lo que en lugar de solucionar nuestros problemas (que es para lo que les pagamos) lo que hacen es complicarnos la vida. Así, cuando se aproximan las fechas de los sorteos para las mesas, el que más y el que menos está temblando temiéndose lo peor, e intenta estar ilocalizable, aunque no cabe duda que siempre habrá algún “ciudadano ejemplar” que esté deseando formar parte de una mesa ¡de todo tiene que haber! Pues bien, si existiese un sistema de voluntarios, lo tendría muy fácil. Pero como tenemos lo que tenemos y ninguna fuerza política dice ni pío, pues así nos va. ¡Hala, a pringar!... y sigamos votándolos.