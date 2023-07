Hace unos días, la número dos de la candidatura del BNG al Concello de A Estrada, la Sra. Vanesa Iglesias Casal, realizó unas declaraciones en la red social de Instagram. El tema, versaba sobre la pérdida del hijo que esperaba la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. El comentario se juzga por sí mismo: “Ni el bebé quiere ser su hijo”.

Sobre este asunto, se podría hacer partidismo y demagogia, incluso se podría extrapolar al conjunto del BNG. Eso sería una infamia equivalente al comentario de la Sra. en cuestión, ya que el BNG es un partido lleno de políticos honorables cuyo objetivo es conseguir lo mejor para Galicia. No es ese el camino que persigue este artículo aunque sería deseable que la Sra. Pontón fulminara a Vanesa Iglesias por propagar el odio intrapartidista y de paso ofender a una mujer que acaba de perder a su hijo. Imagino, que ilustres políticos que dirigieron el BNG como el Sr. Beiras, la alcaldesa de Tomiño y D. Anxo Quintana deben estar espantados con semejante personaje.

Es triste y alarmante comprobar, que quienes se reafirman en el feminismo, lo patrimonializan como suyo, excluyendo por razones de militancia política a personas y mujeres tan feministas como ellas. Este camino infausto iniciado por Podemos y del que se han hecho eco no pocas-os políticos de algunos partidos de la izquierda, solo conduce al odio y a no resolver nunca el problema de la igualdad de la mujer y su protección ante la delincuencia sexual machista.

No sé a estas alturas de un debate encanallado, dónde reparten los carnets del feminismo y quiénes han elaborado el catálogo o cuestionario que faculta para darlo, pero si miro a izquierda, derecha, centro e incluso extremos, veo la presencia de la mujer en puestos relevantes y, si atisbo un problema de nomenclatura en las definiciones; si hubiera un consenso donde se dejaran aparcadas las siglas y los intereses partidistas, empezaríamos a ver la luz al final del túnel.

Declaraciones como las de la Sra. Vanesa Iglesias, ponen el acento en algo muy preocupante y, es el odio y el sectarismo hacia el adversario. Es un caldo de cultivo infecto y demoledor, preludio de una escalada que tiene antecedentes históricos y que solo conduce al desastre democrático.

Resulta llamativo, que tanto tertulianos en teoría defensores de ese feminismo y del respeto a la mujer, se hayan callado y pasen de puntillas sobre la gravedad de ese comentario. Luego, cuando reflexiono un poco, me doy cuenta de que para desgracia de este país, el feminismo no es tal, es feminismo con fondo partidista, oportunista y electoralista que bascula según donde se milite y hace que me reafirme en la necesidad de que quien gobierne a partir del 23 de julio, haga una reflexión que nos lleve al consenso y a un Ministerio de la Mujer que sea gestionado desde la competencia jurídica, dejando a los partidos a un lado.