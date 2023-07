Un debate esclarecedor

No tuve ocasión de escucharlo en directo, pero una vez conocidas las valoraciones de los distintos medios de comunicación y de los tertulianos habituales, lo pude ver en diferido.

A primera vista, el “mantra” sostenido por los palmeros del presidente del Gobierno de una supuesta superioridad dialéctica sobre Feijoo, quedaron en una clara evidencia. El presidente Sánchez, no dejó hilar discurso alguno con la complacencia y permisividad de los moderadores (sobre todo de Ana Pastor). Otra persona con menos tablas que Feijoo, hubiera sin duda perdido el paso; no fue así, el candidato del PP, mantuvo una flema evidente y un discurso duro y descarnado que no tuvo respuesta posible de Sánchez, que al uso de las antiguas Asambleas Universitarias, hizo de la interrupción constante su arma táctica principal; eso, le condenó al fracaso, a perder los nervios y tratar de acudir de nuevo a lo lacrimógeno. Pidiendo al otro contendiente que se posicionara contra el ya viral “que te vote Txapote”. No creo que esa labor de desparasitarle sea cosa de su adversario.

Es evidente ya, que Sánchez, sin las prerrogativas de tiempo ilimitado en el Senado en cuanto debate se haya planteado en los cara a cara con Feijoo, se ha mostrado vulnerable, falto de recursos, sin solidez dialéctica y falto de reflejos. He visto a lo largo del tiempo otros debates de miembros del PSOE, a González, Zapatero, Rubalcaba, Borrell y Sánchez sin duda ha sido el más flojo y más vacío de contenido.

Hacer girar un debate, incluso una campaña electoral, sobre los “PACTOS”, parece un desatino, sobre todo, porque el primer “pacto” ocultado y negado en campaña, fue el de Sánchez con Podemos. No puede mostrar sorpresa ni escándalo porque el PP pacte con Vox, sobre todo, porque en el debate Feijoo hace una propuesta que define a un hombre de Estado: que gobierne la lista más votada y garantiza su abstención si pierde ante Sánchez para que el PSOE pueda gobernar. Este gesto, resuelve de un plumazo, la dependencia de la extrema derecha y la extrema izquierda y contextualiza las posiciones nacionalistas a su verdadero ámbito que son las elecciones autonómicas y la gestión de sus territorios.

Hay ejemplos en democracias avanzadas, de pactos entre los grandes partidos (Alemania), que han redundado en beneficio del país. En situaciones políticas y económicas delicadas, serían ejemplos a seguir.

Gane quien gane, gobierne quien gobierne, hay varios asuntos prioritarios de los que depende en gran medida nuestra salud social y democrática. Independencia judicial, restricción de aforamientos, protección de la mujer y penas contundentes para delincuentes sexuales, respeto a las diferentes opciones sexuales, mantenimiento de las prestaciones sociales y poner a los bancos y empresas energéticas en su lugar. No se puede permitir el desequilibrio entre el aumento de tipos y la remuneración de los depósitos bancarios, teniendo en cuenta que el rescate a la banca costó más de 40.000 millones de euros de los que poco se ha recuperado.

Hay mucho trabajo por delante donde debe prevalecer el interés de los ciudadanos de a pie. Es hora ya de que sus señorías, salgan de la burbuja del personalismo y vuelvan la mirada a un país que necesita gestión, generosidad y sentirse prioritario.