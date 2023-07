Somos una especie a estudiar. Una especie inteligente, sin duda. Enviamos armadas, buques y vehículos abisales de todo el mundo al Titanic. Porque una vez más el Titanic se cobra vidas. Y ahí entra nuestra inteligencia. O quizás no entra, se va. Sentimos el ansia de llegar más abajo y más arriba a cualquier precio.

Mientras, en la fosa mediterránea de Calipso, mueren ahogadas cientos de personas. Cientos de personas por un pedazo de pan y un sueño de libertad. Y no han venido buques internacionales a salvarlos. Esta vez no. Nadie quiere recoger a los migrantes que se hunden entre Marruecos y Canarias. No son marroquíes ni canarios.

Mientras gastamos lo que no se ha escrito para ver el Titanic, más y más ucranianos mueren día a día. Mientras bajamos a las profundidades, israelíes y palestinos en guerra, no dan para tantos servicios funerarios. Mientras vemos el Titanic desde nuestra lata de sardinas, varios golpes de estado triunfan desde el Congo a Myanmar. Mientras nos dispersamos en vaguedades, personas como Putin trabajan día a día para acabar con el mundo.

Podemos seguir soñando con que ver el Titanic nos hará mejores. Es lo que tiene nuestra inteligencia. No es necesario bajar al Titanic para comprender que somos un tanto curiosos. Con una serie de documentales basta. Y un buen libro.