El día 20 de junio el coro del Club 55 acudimos a la residencia de mayores de Sanitas.

Allí estaban esperándonos a los quince compañeros que componíamos el coro y los compañeros con bandurrias, laúdes y guitarras, entramos en el gran salón donde había unas setenta mujeres y siete hombres. Bajo la batuta de nuestro compañero Pedro Matas empezamos la actuación con un pupurrí de canciones de los años sesenta y setenta.

Cuando llegamos los rostros de los mayores, que algunos están en silla de ruedas, estaban serios y cuando transcurrieron quince minutos de actuación el semblante de toda aquella gente empezó a cambiar y la sonrisa asomaba a sus rostros.

La actuación duró cincuenta minutos y al final una señora nos agradeció el que hubiésemos ido para hacerles pasar un rato divertido, en medio de grandes aplausos nos despedimos, yo me fijé en el rostro de mis compañeros, estaban felices y sonrientes.

Con motivo de la pasada pandemia habíamos dejado de ir a los centros de la tercera edad y volvimos este martes 20 de junio.

En la fundación del Club 55 ya casi hace veinte años uno de los objetivos era visitar los centros de la tercera edad.

Mucha gente se pregunta por qué nuestro club se llama Club 55 y es porque es la edad necesaria para solicitar la admisión. Algunos se preguntan si pueden ser socios las mujeres, en principio no hay inconveniente para que pertenezcan pero hasta ahora no hay ninguna socia. De todas formas en los programas culturales en que se imparten conferencias es frecuente la presencia de mujeres o esposas e hijas de los socios.

La verdad que salimos felices de Sanitas y es que es cierto que se disfruta más al dar que al recibir, es una contradicción pero el Club 55 que es de inspiración cristiana aparte de enseñar a cocinar a los socios, entre otras actividades, se intenta que los socios vivan y se adhieran a la doctrina de Cristo que es nuestro maestro.

La hora de terminar nuestra actuación las 18.30, una hora después de empezar, es la hora de visita de los familiares de los residentes, vi muy pocos visitantes, es una pena, seguro que muchos estarán trabajando y vendrán el sábado o el domingo.

A mí todo esto me obliga a hacer alguna reflexión. Cuánto agradecen los padres las visitas de sus hijos. Yo recuerdo ir a Redondela a ver a mi padre José Regojo que vivió hasta los noventa y tres años y estaba casi sordo y casi ciego y qué feliz era que le contara cosas de mis negocios y de mis hijos, era un hombre con un gran humor, le preguntaba: “¿Papá ves poco, oyes poco”? y me contestaba: “Para lo que hay que ver...y para lo que hay que oír.”

El humor es muy importante para vivir en plenitud.

Todos podemos hacer más por nuestros padres, familiares y nuestros amigos que viven solos.

El Señor en el Evangelio, en las bienaventuranzas, en su doctrina nos invita a visitar a los que viven en soledad, es una gran obra de caridad.

Cuando vemos en los demás el rostro del Señor todo nos será mas fácil y tendremos motivación para acompañar y visitar a los que lo necesitan.

Pues ánimo, no bajar la guardia, al final de nuestra vida nos juzgarán por el amor.

*Miembro Club 55