Para no andar con muchos preámbulos y al estricto amparo de la realidad y de las estadísticas, vemos que la violencia sobre la mujer es un hecho cotidiano en muchas de sus formas. Violaciones, abusos sexuales, intimidación y amenazas, control de movimientos e intimidad, palizas, vejaciones y ASESINATOS.

Nuestras señorías, más proclives a veces de poner la etiqueta, entrar en la diatriba semántica, marear la perdiz y escapar del pragmatismo, están ahora enfrascados en el adjetivo, y del adjetivo no puede derivarse la solución que debe venir determinada por los hechos y por una legislación donde lo conceptual debiera dar paso, primero, al consenso general y luego a promulgar leyes que, en el asunto que nos ocupa, debieran ser inmisericordes con los maltratadores y los asesinos de mujeres.

Se habla de “violencia machista”, de “violencia de género”, de “violencia parental”, de “violencia intrafamiliar” y así sucesivamente. Hoy escuchaba al sr. Abascal decir que el concepto “género” es un producto ideológico, aunque admitía claramente que esa violencia existe. Sobraba el matiz y faltaba contundencia.

No pongamos etiquetas señorías, pongamos soluciones sobre la mesa, porque la evidencia nos demuestra que seguimos sufriendo esa repugnante lacra ampliada a bandas de menores de edad, que violan en manada con la más completa impunidad. No puede haber impunidad que se refugie en la edad, debe haber una ley que contemple un castigo ejemplar, una Ley del Menor disuasoria que saque a esos delincuentes de la calle.

Si para algo ha servido la infausta Ley del sí es sí es para que se tome conciencia colectiva de un problema que no se ataja. Las mentes preclaras hablan de educar en casa, en los centros escolares, hacer talleres de educación sexual, enseñar cómo se puede alcanzar la satisfacción sexual, etc. Está muy bien la información y la docencia en las manos adecuadas, que no son precisamente las que dimanan del Ministerio de Igualdad actual, pero hay factores fisiológicos y hormonales que no se pueden obviar, en la pulsación sexual del hombre ante la mujer y su falta de control emocional, que es la fuente de un alto porcentaje de agresiones y de asesinatos.

Estamos hablando de un tema de gran complejidad, que no está sobre la mesa del debate y sí es fruto de estudios minuciosos en países que han profundizado en las respuestas hormonales como una de las causas de esos comportamientos machistas. No son un atenuante, pero puede ser una vía a explorar, para prevenir y tratar a machistas desbocados incapaces de someter al raciocinio y el respeto el deseo sexual por una mujer. Dentro de la propia naturaleza, podemos encontrar ejemplos donde el instinto de posesión termina en reyerta.

La diferencia con los animales (muchas veces no la hay) es el raciocinio, el establecimiento de perfiles psicológicos y profundizar en la ciencia como solución. Puede sonar muy bestia, pero un violador compulsivo debería de ser sometido a un procedimiento que rebaje su líbido (como un diabético tiene que ponerse insulina) y tener puesto un localizador.

La educación en el machismo, el consumo de pornografía y el atavismo ancestral mediado por las hormonas masculinas como la testosterona, recogen las causas más frecuentes y deben ser neutralizadas desde la ley. Nos estamos perdiendo en los conceptos y no nos atrevemos a entrar con la “piqueta” en el fondo del problema, olvidando que los derechos de los agresores deben de estar subordinados y diluidos en los de las víctimas potenciales.

Hay violencia y hay que atajarla con toda contundencia. Quizá puedan sobrar algunas carteras ministeriales, pero por su relevancia, el Ministerio de la Mujer debiera tomar protagonismo y ser dirigido en estrecho contacto con los de Interior y de Justicia, por algún-a jurista de reconocido prestigio que no la líe parda.