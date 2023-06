El 11 de febrero de 1873 abdicó don Amadeo de Saboya y dio fin a sus dos años de reinado. En esos dos años de reinado hubo algo insólito: una mujer quiso ser universitaria y hubo que pedir permiso a Amadeo de Saboya para que pudiera hacer estudios superiores.

Las cosas hoy han cambiado mucho. El 60% de los estudiantes de las universidades españolas son mujeres. Estas son más tenaces que los hombres y consiguen ganar las oposiciones a abogado del Estado, las judicaturas y demás élites de este país llamado España.

Pero lo que sí es verdad es que muy pocas llegan a la cúspide del poder.

En la última reunión de los grandes del mundo con motivo de la derrota japonesa en Hiroshima había siete hombres y solo dos mujeres.

Yo después de años de experiencia he llegado a la conclusión de que si quieres que una organización funcione rodéate de mujeres.

Pero la mujeres son mas realistas y difícilmente se echan a la piscina y sí lo hacen los hombres y Dios alquiló el mundo a los audaces.

Las universidades se enfrentan a varios desafíos muy importantes.

Una mayor implicación de la universidad en el mundo de la empresa: si esta quiere ganar cuotas altas es más que imprescindible contar con la universidad.

Una mayor implicación del mundo de la empresa en la universidad. Esto es muy importante pues así se consigue que los alumnos oigan no solo teorías, sino vivencias del mundo de la empresa. Es vital que en la universidad haya profesores del mundo empresarial.

Otro desafío y quizá el más importante es el de la investigación. Profesores e investigadores que, aparte de dar clase, se centren en la actividad profesional de investigar. Es muy importante que se coordinen con otras universidades en el ámbito internacional.

Pero hay una nueva misión imprescindible en este momento histórico en que no hay familias numerosas de más de seis hijos. En aquel entonces los hijos tenían que competir y compartir y eso es algo fundamental en la vida; de lo contrario te conviertes en un egoísta y no te sigue nadie. En este momento en que la realidad es que el hijo no ha tenido la oportunidad de compartir es necesario que en la vida universitaria se logren estos objetivos fomentando el trabajo en equipo.

La universidad, por último, tiene que corregir la endogamia que padece. La mayoría de los profesores son de la misma universidad y esto es nefasto, pues la esta se convierte en un pueblo grande. Hay necesidad de que al menos un 20% de los profesores de universidad vengan de afuera y, mejor, de fuera de España. Entonces la universidad sí será universal y los horizontes serán grandes y los alumnos adquirirán una mentalidad amplia y extensa.

Existen más desafíos, pero todos estamos de acuerdo en admitir que el que la universidad sea buena depende en gran parte el porvenir de nuestros ciudadanos.

