Un somero análisis de las campañas electorales en cuanto a los compromisos adquiridos y las renuncias anunciadas, arroja un resultado que acerca a los candidatos al buen amigo Pinocho. Si pasada la mitad de la legislatura, pudiéramos medir la nariz de sus señorías, se quedaría corta la cinta métrica. Todos sin excepción han vulnerado e incumplido promesas y si alguno se lleva la palma en las anteriores elecciones ha sido con mucha diferencia el actual presidente del Gobierno, Sr. Sánchez Castejón.

Aplicar ahora la ley del embudo por quien más engañó a sus votantes, es simplemente un ejercicio de hipocresía política, por más que el ministro Bolaños y la ministra María Jesús Montero, estén intentando llevar el debate electoral a un escenario que su propio gabinete lleva 4 años enfangando; pretender carta blanca para el pacto con Podemos, Bildu, etc. y negar ese derecho al adversario para pactar con quien estime, es alejarse de las reglas del juego democrático.

Creo que cualquier pacto entre partidos del arco parlamentario es legítimo. Seguir demonizando a estas alturas, invocando sus orígenes a cualquier partido legal, es simplemente no haber asimilado por ninguna de las partes el espíritu de la Transición. Los pactos son legítimos; incluso deseables, siempre y cuando el electorado sea consciente durante la campaña.

El Sr. Feijóo ha hecho una propuesta interesante que no obtuvo respuesta del Sr. Sánchez: que gobierne la lista más votada. Quizá no hubo respuesta porque Sánchez no esperaba (al amparo de las encuestas de Tezanos), el mal resultado electoral. Esa propuesta sería un gran paso, homologable sin duda en la UE y con ella se evitaría el constante trapicheo en Ayuntamientos, Diputaciones y Autonomías. Clarificaría el panorama y nos ahorraría a los votantes el bochorno al que estamos asistiendo y al gasto que puede suponer la repetición de elecciones, sin dejar de lado el transfuguismo y la corrupción intrínseca que este lleva consigo.

Por desgracia, estamos en un escenario preelectoral de un alto grado de toxicidad, que nos aleja del fin primordial de la política; programas, gestión y poyecto de país. La estrategia de descalificar al adversario del Gabinete de Sánchez y de algunos miembros del PP, con el aderezo del victimismo de Podemos, es la carta de presentación. No es el camino, no resuelve nada y acrecienta el descrédito de la clase política.

Como colofón, apuntaría, que hay un pacto que nunca se ensayó en España y que países como Alemania, han practicado, con crecimientos y progresos espectaculares y, mucho más en tiempos de crisis. Los socialdemócratas y democratacristianos de la Sra. Merkel han gobernado juntos durante años. En España, un pacto de esa naturaleza, evitaría que el Gobierno del Estado pueda estar en manos de unos pocos Diputados/as de grupos como Podemos, Vox o partidos independentistas.

El grave problema es que para llegar a ese escenario tendríamos que resucitar un espíritu de consenso que alumbró la Constitución. Eso y contar con políticos/as con sentido del Estado. No hay tanta distancia programática global entre la socialdemocracia y el liberalismo reformista, el problema es el cesarismo y el ansia de gobernar a cualquier precio; esa ansia hoy en España tiene nombre y apellidos y preside nuestro Gobierno.